La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico, Ángela Ávila, rechazó hoy los señalamientos de la senadora Rossana López, quien denunció una crisis que enfrentan los proveedores de Vital, el plan de salud del Gobierno local, así como sus beneficiarios.

"Resulta lamentable que se utilice el plan de salud del gobierno para señalamientos político partidistas cuyo fin es crear incertidumbre y desasosiego entre los asegurados", dijo Ávila este miércoles en un comunicado de prensa tras las expresiones de López el martes en una rueda de prensa.

"La realidad es que se ha cumplido cabalmente con los requerimientos del gobierno federal, que se encuentra evaluando la implementación del nuevo modelo de Vital", afirmó Ávila.

De acuerdo con López, afiliada al Partido Popular Democrático (PPD), la reforma propuesta no ha sido aprobada por el Centro para servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) del gobierno federal, "lo cual pone en riesgo la salud y la vida de más de un millón de beneficiarios en Puerto Rico".

"A 20 días del supuesto inicio de la nueva reforma de salud, más de un millón de personas no tienen acceso a servicios médicos, medicinas, ni hospitales porque el gobernador no acaba de decir que CMS no le ha aprobado el plan porque está en incumplimiento con ellos", insistió la senadora popular.

Ávila, a su vez, afirmó además que se han realizado a tiempo los pagos a las aseguradoras para que puedan, a su vez, responder con los pagos a los proveedores.

"Tenemos que rechazar enérgicamente que se utilice a los más vulnerables como escudo para adelantar causas políticas. Al día de hoy, tanto los asegurados como los proveedores de Vital están recibiendo la atención y orientación correspondientes sobre los nuevos cambios", recalcó Ávila.

"Nos hemos asegurado de hacer disponible las herramientas y centros de orientación para manejar cualquier situación relacionada a los servicios que ofrece el plan Vital", puntualizó.