La Administración de Servicios Generales (ASG) trató de justificar esta mañana el hallazgo de miles de botellas de agua en la pista del aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba, alegando que el líquido sabía mal.

En un escueto comunicado de prensa firmado por Ottmar Chávez, administrador de la ASG, se sostiene que para mayo de este año la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) reportó haber tenido un exceso de agua embotellada, por lo que la ASG le reclamó al ente federal 20,000 paletas de agua embotellada.

“Esas aguas se reclamaron en mayo de 2018 para entregarla a los municipios, agencias y diversas entidades”, indicó Chávez en el escrito que levanta más dudas que las preguntas que busca contestar.

Chávez precisó que se inició la repartición en 12 ayuntamientos y la televisora WIPR.

“Tras haber entregado más de 700 paletas, la ASG recibió diversas quejas sobre el color y el sabor del agua recibida de FEMA”, indicó Chávez.

El funcionario alegó que está en contacto con FEMA y el Departamento de Salud para realizar pruebas de inventario recibido por la agencia federal.

“Vamos a devolver esas aguas al inventario de US GSA”, dijo Chávez al aludir al nombre del programa de FEMA en que se ubica suministros en exceso.

Chávez no explicó por qué las paletas de agua embotellada fueron colocadas en la pista del aeropuerto de la antigua base naval.

Mientras, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, dijo en entrevista con WKAQ 580-Univisón Radio que no cree que las botellas lleven un año a la intemperie.

No obstante, reconoció que aún no ha recibido la documentación que le solicitó a ASG sobre el recibo y despacho del agua. “Si ASG la recogió en mayo, tiene que haber venido en algún tipo de ‘container’. Esa es la parte que hoy durante el día voy a recibir la información de ASG y FEMA”, dijo.

Anoche el periodista estadounidense David Begnaud publicó en su cuenta de Twitter que el policía Abdiel Santana, de la Unidad Aérea de la Policía, le indicó que vio por primera vez las paletas de agua en el aeropuerto entre octubre y noviembre del año pasado.

BREAKING: What may be millions of water bottles. meant for victims of Hurricane Maria, have been sitting on a runway in Ceiba, Puerto Rico, since last year, according to @FEMA, which confirmed the news to me, late tonight, after pictures, posted today on social media, went viral. pic.twitter.com/jidGJAvCyJ