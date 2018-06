El ServicioNacional de Meteorología (SNM) de San Juan indicó que debemos experimentar un ligero aumento en humedad asociado al paso de una débil onda tropical.

“Es débil y a medida que se aleje debemos estar regresando al patrón de masa de aire seco sobre la región”, dijo la meteoróloga Odalys Martínez.

La hidróloga del SNM afirmó que no se descarta alguna acumulación de agua e inundaciones urbanas en las zonas de pobre drenaje, específicamente en la zona noroeste de Puerto Rico, donde se podrían desarrollar aguaceros.

An increase in shower|thunderstorm activity can be expected today, particularly across interior|western PR.

Un aumento en la actividad de aguaceros|tronadas se anticipa hoy, particularmente a través del interior|oeste de PR. pic.twitter.com/4Q8Xdz2Vph