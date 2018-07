El inicio de semana continuará brumoso y permanecerá así al menos hasta el jueves, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan.

El meteorólogo Ian Castro detalló que entre medio de ondas tropicales tendremos la entrada de aire un poco más seco, que trae consigo particulado del polvo del Sahara.

Hasta el momento, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) mantiene su índice de calidad del aire entre bueno y moderado a través de la isla.

“Las condiciones deben estar similar a ayer. Aguaceros aislados en el este en horas de la mañana y, en horas de la tarde, aguaceros en el interior y oeste de la isla”, dijo.

Morning's forecast: A few showers could move over the area. Hazy.

Pronóstico para la mañana: Algunos aguaceros pudieran moverse sobre el área. Brumoso. #prwx #usviwx pic.twitter.com/jP76vG9gTO