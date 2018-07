Una combinación de días calurosos, lluviosos y con polvo del Sahara se registrará este fin de semana en la isla, detalló el meteorólogo Félix Castro, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Por ejemplo, hoy se espera que el índice de calor -medición de la temperatura y la humedad disponible- alcance los 105 grados Fahrenheit. Mientras, se reportaría una baja concentración de particulado de polvo del desierto del Sahara.

“Sin embargo, tenemos al oeste una vaguada a los niveles altos, que debe interactuar con la humedad disponible, el calor diurno y los efectos locales para ayudar en el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas mayormente al noroeste de Puerto Rico en horas de la tarde”, precisó Castro.

Ya para mañana, sábado, se pronostica que por la zona pase una débil onda tropical, que aumentará la humedad sobre la isla. Estas condiciones, unidas a la vaguada cercana, aumentará las probabilidades de aguaceros a un 50%.

Ya para el domingo entrará una masa de aire seco con un pulso de particulado de polvo del desierto del Sahara. Se espera, no obstante, que las temperaturas estén más frescas, pues los vientos cambiarán del este sureste hacia el este en este fin de semana.

Afternoon’s Forecast: Showers & thunderstorms expected over northwestern PR. Isolated showers possible elsewhere. Pronóstico para la tarde: Se esperan aguaceros & tronadas sobre el noroeste de PR. Aguaceros aislados posibles en el resto del area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/zIyUXbCytW