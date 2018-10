El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, reiteró que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha trabajado de cerca con la confección de la reforma contributiva.

Las expresiones del líder legislativo surgen en respuesta a una carta enviada hoy, jueves, por la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, quien enumeró una serie de lineamientos con los que tendrá que cumplir el llamado nuevo sistema contributivo.

"Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con la JSF. Han visto lo que hemos trabajado, han pedido el modelaje al Departamento de Hacienda y también lo hemos trabajado. Las reuniones continúan y probablemente la semana que viene tendremos una reunión con la JSF", dijo Méndez a la prensa cuando se le solicitó una reacción a la misiva de Jaresko.

Indicó que no la había leído.

"Miraremos la comunicación y tomaremos una determinación. Lo que queremos es hacer una reforma contributiva que le haga justicia a los ciudadanos, a las corporaciones y mantenga unos niveles de recaudos que sean adecuados", subrayó el líder cameral, quien aseguró que la comunicación con la JSF es "excelente".

Méndez recalcó, incluso, que cumplirá con el requerimiento de información que le hiciera la JSF para que presentara mensualmente informes de manejo de efectivo y sus gastos con relación al presupuesto.

El representante había descrito el requerimiento como absurdo y de carácter déspota.

Mientras, ya el Senado cumplió con la entrega de la información.

Según Méndez, la reforma contributiva se preparó cumpliendo con el requisito de la JSF de que sea neutral en términos de ingresos, lo que significa que cualquier alivio contributivo tiene que ser compensado de otra manera.

"No estamos considerando medidas de recaudo nuevas para gastos de presupuesto, son medidas de recaudo nuevas para demostrar que vamos a tener dinero para cumplir con obligaciones futuras. No es que ese dinero se va a utilizar inmediatamente, es que aportamos a tener ingresos mayores, pero no los estamos obligando (comprometerlos) porque no podemos obligarlos", sostuvo Méndez.

El líder cameral, quien anunció que la semana que viene se reunirá conJaresko, argumentó que se está "arreglando el lenguaje" para que la reforma contributiva local vaya acorde con la reforma contributiva federal del año pasado.

Sobre el tema de las tragamonedas, subrayó que el dinero generado, que podría alcanzar $160 millones, no será utilizado para sufragar la reforma contributiva, pero sí se consignará en el proyecto de ley que recoge la reforma el uso del dinero generado por las máquinas.

"Unos han dicho municipios, la Policía, la Autoridad de Transporte Marítimo, pero tenemos que modelar cuánto realmente van a dar para hacer una distribución", dijo Méndez, quien insistió en que el dinero tiene que tener "nombre y apellido" y bajo ningún concepto debe ser destinado al Fondo General.

Méndez sostuvo que el impuesto al inventario será eliminado durante esta sesión para que los $219 millones que genera sean sustituidos por otras medidas que no detalló.