El municipio de San Juan, al mando de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, organiza un concierto gratuito para el próximo 22 de septiembre en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, para conmemorar “el espíritu de los puertorriqueños” a un año del paso del huracán María.

La actividad, según anunció ayer la alcaldesa, será gratuita. Indicó que no se cobraría ni el estacionamiento. También destacó que no dará ningún discurso, pues el menú estará conformado por solo música.

Entre los artistas que se presentarán están Pirulo y la Tribu, Choco Orta, Yolandita Monge, así como el Coro de la Universidad de Puerto Rico y el Coro de Niños de San Juan.

“El 22 de septiembre el municipio de San Juan va a tener un concierto totalmente gratis para el pueblo de Puerto Rico, para todo el pueblo de Puerto Rico, para que recordemos el dolor que sufrimos durante ese mes de septiembre, que recordemos la cría que enseñamos durante ese mes de septiembre y todavía, y que podamos sentirnos orgullosos de todo lo que alcanzamos”, informó Cruz en una conferencia de prensa.

Añadió que “vamos a hacer una serie de actividades conmemorativas del espíritu de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero, sobre todo, para recordar a aquellos miles que murieron por la negligencia de la administración federal, de Donald Trump y por la complicidad de algunos en la clase política puertorriqueña que decidieron bailar al son que le tocaba Trump, en vez de parársele de frente y reclamar dignidad para el pueblo de Puerto Rico”.

Además del concierto, la fundación que creó Cruz para acoger los donativos que recibía “como si fuera Santa Claus”, Somebody Help Us, presentará en la semana del 16 al 22 de septiembre un documental sobre el devastador ciclón.

De inmediato, la alcaldesa no dio detalles de dicho documental.

En el sitio web de la fundación se observan múltiples fotografías de damnificados y algunas imágenes de la alcaldesa mientras los visitaba. También hay vídeos de la emergencia.

El huracán María pasó por la isla el 20 de septiembre de 2017. Entró a las 6:15 a.m. por el municipio de Yabucoa con vientos de 155 millas por hora, lo que lo ubicó en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson.

Durante su trayectoria por la isla, el ciclón dejó los bosques deforestados, destruyó sobre 70,000 viviendas (según el Departamento de la Vivienda), causó inundaciones y provocó la muerte de 2,975 personas.

Por su parte, el huracán Irma, de categoría 5, se abatió el 6 de septiembre sobre el noreste del territorio de Puerto Rico con fuertes vientos de 111 millas por hora.

Previo a hablar de los eventos que ha programado con motivo del aniversario de María, Cruz afirmó que “el país cambió después de Irma y María. Yo cambié después de Irma y María”.

Dijo que ahora su misión es erradicar la pobreza, promover el desarrollo económico de Puerto Rico y conseguir la descolonización.

“María nos derrumbó las paredes que nos dividían. María nos recordó que todos somos iguales”, manifestó, al informar que después de septiembre retomará los Diálogos Patrios que realizaba previo al ciclón. Estos conversatorios los realizaba para conocer lo que desean los residentes de la isla para mejorar su futuro.