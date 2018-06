La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció esta mañana que desembolsó $876,025 para el pago del bono de Navidad a 1,255 empleados de programas federales. El dinero tenía que ser utilizado antes del 30 de junio.

"Estamos pagando el bono de Navidad a empleados cuyos programas se subvencionan con fondos federales y que reconocen dicho beneficio. Aquellos empleados de propuestas federales que no reconocen este beneficio recibirán el bono de Navidad con el resto de los empleados municipales de fondos del municipio cuando estemos en posición de hacer este pago”, destacó en un comunicado de prensa.

Este bono de Navidad no es el que les debe a los policías del Municipio de San Juan. El miércoles pasado ocho agentes municipales le radicaron una demanda porque en diciembre pasado no le pagaron el beneficio. No obstante, dos días después, el juez Anthony Cuevas desestimó el reclamo del Concilio Nacional de la Policía (Conapol).

El dinero entregado hoy por la alcaldesa incluye a empleados de las siguientes dependencias: Desarrollo Infantil, Desarrollo Social y Comunitario, Vivienda, Desarrollo Económico y Turismo, Salud, Recreación y Deportes, Gerencia y Presupuesto, Desarrollo Integral de las Mujeres, el Sistema Educativo Municipal y el Colegio Universitario de San Juan

Yulín Cruz defendió su gestión con el pago del dinero que les debía a diferentes empleados como las horas extras a los policías municipales. Destacó, además, que estaría haciendo los desembolsos correspondientes en la medida en que vayan llegando los recursos.

“No me he negado a pagar los beneficios de nuestros empleados. Todo lo contrario, según han ido entraron los recursos hemos cumplido", destacó.

"La semana pasada pagamos $96,301 de fondos municipales a 638 policías municipales por las horas trabajadas en exceso en las últimas dos semanas de marzo y el mes de abril. Asimismo, pagamos a 43 oficiales las horas trabajadas en exceso en las Fiestas de la Calle San Sebastián con una inversión total $42,269. En enero pagamos a oficiales de la Policía Municipal un total de $241,241.43 por las horas trabajadas por el periodo trabajado del 5 al 16 de septiembre durante Irma y del 17 al 30 de septiembre durante María", puntualizó la ejecutiva municipal.