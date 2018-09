Al menos 70 miembros del colectivo "Vieques en acción" se manifestaron hoy frente al terminal de embarcaciones de la mencionada isla-municipio contra un posible plan de privatización del sistema de transporte marítimo y un alza del tarifario para estos ciudadanos.

Además, según indicó el grupo en un comunicado de prensa, los manifestantes expresaron su reclamo a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) de Puerto Rico a consultarles y recoger sus necesidades, preocupaciones y opiniones ante los posibles cambios del sistema de viajes.

El específico reclamo de los ciudadanos es por los presuntos cambios tarifarios a los residentes de las islas-municipios de Vieques y Culebra para trasladarse hasta el terminal de lanchas de Fajardo.

Se suponía que desde hoy la ATM pusiera en marcha el aumento de tarifas del traslado en lanchas desde estos tres puntos, pero el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos M. Contreras, pospuso el plan ayer, viernes.

Según explicó Contreras en un comunicado de prensa, la decisión la tomó tras recibir durante vistas públicas en Ceiba, Fajardo, Culebra, Vieques, San Juan y Cataño, "un sinnúmero de propuestas ciudadanas sumamente interesantes, las cuales estamos evaluando".

"Por tanto, hasta que este proceso de evaluación no concluya, entendemos que no debemos aplicar los propuestos aumentos tarifarios. Por esa razón, he tomado la decisión de posponer su entrada en vigor, que estaba programada para arrancar mañana", dijo.

"Cabe reiterar que, independientemente de a cuánto asciendan los ajustes tarifarios, ya sea para pasajes o transportación de artículos y vehículos de motor, ningún aumento aplicará a los residentes bona fide de Vieques y Culebra", enfatizó.

El funcionario indicó que "por décadas", ha habido un reclamo para que se aumenten los precios de los pasajes de las lanchas entre Fajardo, Vieques y Culebra.