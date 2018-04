A tres años de haberse firmado el acuerdo para reformar la Policía, ciudadanos de varias comunidades expresaron que sufren del mismo trato que provocó la intervención del gobierno federal con la Uniformada.

Así se desprende de un estudio presentado por el monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, ante el juez federal Gustavo Gelpí.

La mayoría de los ciudadanos entrevistados como parte la investigación manifestaron insatisfacción y desconfianza hacia la Uniformada. También, se quejaron de discrimen hacia sectores marginados de la población, violación de sus derechos y uso desproporcionado de la fuerza.

La encuesta cualitativa, hecha pública por el juez Gelpí el pasado 19 de marzo, fue realizada a principios de 2017 por el profesor Richard Blanco Peck, quien es catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El estudio consistió en grupos focales, con 71 personas de nueve comunidades que han tenido una relación “sensitiva” con la Policía, para que compartieran sus impresiones y experiencias sobre la Uniformada.

Entrevistó a ciudadanos de la comunidad LGBTT, vecinos del residencial Luis Lloréns Torres, profesionales de raza negra de las Parcelas Falú en Carolina, residentes de Loíza, dominicanos residentes en Puerto Rico, mujeres víctimas de crímenes, estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez y personas sin techo que son adictos a sustancias controladas, así como otros que están “en transición para salir de las calles”.

Uno de los hallazgos que resalta del estudio es que el 73% de los participantes “virtualmente no conocen sobre la Reforma” de la Policía de Puerto Rico.

De ese total, un 49% de los entrevistados “no han leído o no conocen” sobre la Reforma, mientras que un 23.94% reportó haber leído “un poco” al respecto.

Ni la Policía ni el Departamento de Seguridad Pública reaccionaron a la encuesta cuando El Nuevo Día les solicitó ayer entrevistas sobre este tema a través de sus portavoces de prensa.

Sienten discriminación

Los integrantes de las comunidades más pobres y LGBTT que fueron entrevistados en el estudio cualitativo manifestaron que están sujetos a “mucha discriminación” y “no protección” equitativa de parte de la Policía.

Miembros de la comunidad LGBTT, por ejemplo, indicaron que son víctimas de registros y allanamientos “viciosos”, que se llevan a cabo “mayormente” sinórdenes del tribunal, “sin motivo” y de forma “ilegal”.

Uno de los entrevistados atribuyó el trato que reciben a “patrones sociales aprendidos”, así como a “prejuicios familiares y religiosos”. Otros relataron que, por esta razón, las “víctimas de violencia doméstica prefieren no ir a la Policía a buscar ayuda” y que “no se atreven a ir un cuartel cuando tienen un problema de robo o por alguien violento, porque piensan que cuando lleguen allí ellos (los policías) se van a reír”.

Asimismo, el grupo de siete mujeres víctimas de crímenes manifestó que ellas “no se sienten protegidas” y que “sus derechos no son reconocidos”.

Algunas señalaron que se sienten victimizadas por el proceso para someter denuncias, porque “ellas son ridiculizadas por los policías cuando presentan sus casos”. Por esto y otras situaciones, “algunas veces desisten de continuar con las querellas”.

Fuerza desproporcionada

Alineado con ese discrimen, los encuestados repitieron “una y otra vez” que hay “una alta incidencia” en el “uso desproporcionado de la fuerza por oficiales de la policía”, como surgió de la entrevista con miembros de la comunidad dominicana en la isla.

En este aspecto, vecinos del residencial Luis Lloréns Torres expresaron “decepción” y reflejaron “frustración” e “incomodidad” con las intervenciones de la Policía.

Mientras, personas sin techo “en rehabilitación”, reunidos en la calle Georgetti de Río Piedras, resaltaron la necesidad de que los oficiales “mantengan control en el uso de la fuerza”, destacando que les destruyen sus pertenencias, lo que también mencionaron los residentes encuestados en Loíza.

Por su parte, personas negras de las Parcelas Falú en Carolina llamaron la atención al “uso excesivo de la fuerza cuando realizan detenciones, registros y allanamientos”.

Con relación a esto último, un hallazgo general del estudio fue la queja de abusos “verbales” de parte de los policías, quienes piensan que pueden “intimidar a los ciudadanos con actitudes arrogantes y violentas”.

Según la encuesta, la “insatisfacción” generalizada entre los entrevistados también está atada a la falta de integración de la Policía a las comunidades en general, falta de profesionalismo, necesidad de mayor supervisión y falta de énfasis en la prevención en vez de intervención.

Sin sorpresas

El estudio también señala la percepción de algunas mejorías en ciertas áreas, como el acercamiento a líderes comunitarios y en el control del uso de la fuerza en circunstancias particulares.

Sin embargo, para la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal, el escenario que presenta el estudio permite concluir que no ha habido un avance significativo ni sistemático de la Reforma.

“No me sorprenden los resultados, porque nosotros lo hemos indicado una y otra vez… en particular, el señalamiento de la falta de supervisión”, sostuvo Candal.

“Yo diría que ha habido algún avance, pero no es algo significativo ni sistemático. Ese es el problema. No es que se dé en una actividad o dos. Es algo que la cultura de la Policía lo demuestre en todas sus funciones y todos los actos”, agregó.

Candal abundó que su oficina continúa recibiendo querellas sobre “abusos, en particularcon la comunidad LGBTT”, y resaltó que “sentimos que la alta jerarquía (de la Policía) no está convencida de la Reforma”.

El Nuevo Día intentó entrevistar sobre este asunto a Luis Saucedo, abogado de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal (DoJ, por sus siglas en inglés), tras una reunión que tuvo en el tribunal federal del Viejo San Juan el jueves 22 de marzo. El funcionario refirió cualquier petición a la oficina de relaciones públicas de su agencia, que luego declinó ofrecer declaraciones.

Al cabo de esa misma reunión, Claudio tampoco accedió a ser entrevistado. Pero en su séptimo reporte interno, sometido en enero pasado al tribunal, Claudio hizo referencia a la encuesta.

“La imagen que emerge (del estudio) es altamente problemática: hay una brecha consistente entre la comunidad y el PRPB (siglas en inglés para el Negociado de la Policía de Puerto Rico)”.

Al abordar al asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona, al salir de la reunión con Gelpí, dijo que no podía comentar por entender que el estudio fue previo a la actual administración.

“La realidad es que fue algo previo a nuestra administración, así que estaría impedido de comentar específicamente, porque los grupos se entrevistaron durante el 2016”, sostuvo Orona.

No obstante, el documento especifica que los grupos focales se realizaron en febrero de 2017. La única fecha que no se especifica es la del grupo focal con la comunidad dominicana.

Reforma retrasada

Orona sí reconoció que el desarrollo de la Reforma ha tenido atrasos, que relacionó con complicaciones causadas por el huracán María.

“Definitivamente, han hecho progresos en muchas áreas. Hay áreas que el huracán María atrasó; mucho del proceso que se llama ‘capacity building’. Hay áreas que se han pedido extensiones por el hecho del huracán María y cómo se ha afectado la infraestructura de la Policía y el itinerario de adiestramientos. Pero eso son cosas que se están viendo sobre la marcha”, dijo Orona.

Pero Candal considera que el progreso de la Reforma está atrasado desde antes del ciclón de septiembre pasado.

“Siempre hemos mencionado que está atrasada y entiendo que han pedido un año más de la primera parte (de la Reforma)”, apuntó Candal. “Han pedido una prórroga de un año, pero entiendo que está atrasada más de un año”.

Por su parte, el director de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, considera que muchos de estos señalamientos se pueden atender si finalmente se implementa el concepto del “policía comunitario”.

“El problema es que aquí no se hace ‘community policing’, que es un trabajo colaborativo, en el que la Policía es vista como parte de la comunidad, no que viene de afuera a establecer orden”, explicó Ramírez. “Ser temido no es lo mismo a ser respetado”.

Mientras, Ramírez considera que, si bien comenzaban a asomarse cambios con la Reforma, la creación del Departamento de Seguridad Pública como sombrilla sobre la Policía puede habercausado atrasos adicionales a los que sugiere el estudio del monitor.

“Ahí muchos de los cambios se fueron por la ventana”, dijo Ramírez, quien es miembro de la Junta Nacional de Monitoreo Civil de la Policía de Estados Unidos.

“La Policía estaba comenzando a hacer acercamiento a las comunidades y a cumplir con los protocolos, pero viene la sombrilla, que tiene tantas agencias y la persona que realmente está a cargo no tiene contacto directo con los agentes para poner en vigor una reforma policíaca, que es la más abarcadora en la historia de Estados Unidos”, añadió.