Washington - Los congresistas demócratas Bennie Thompson (Misisipi) y Nydia Velázquez (Nueva York) reclamaron extender dispensas federales concedidas al gobierno de Puerto Rico que le eximen de pagar costos relacionados al recogido de escombros y medidas de protección de emergencia, tras la devastación causada por el huracán María.

Los legisladores demócratas enviaron hoy cartas al presidente Donald Trump y al jefe de la Administración federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Brock Long, en respaldo a una petición hecha ayer por el gobernador Ricardo Rosselló.

“En el último año, los puertorriqueños han estado trabajando diligentemente para volver a unir a sus comunidades después de que el huracán María devastara todo el territorio. Las condiciones que merecían el pago del 100% del costo permanecen. Este financiamiento es esencial para permitir que Puerto Rico continúe trabajando para restablecer algunas de las necesidades más básicas de la comunidad, incluida la restauración de energía, el agua, la infraestructura crítica y la remoción de escombros”, indicaron Thompson, portavoz de la minoría en el Comité de Seguridad Interna, y Velázquez.

El pasado día 15, FEMA denegó la solicitud del gobierno de Puerto Rico para que se extienda por 90 días el 100% del financiamiento federal a los trabajos dirigidos al recogido de escombros (categoría A) y otros 120 días la plena aportación federal medidas de protección de emergencia (categoría B).

El pleno financiamiento de los trabajos relacionados a la categoría A venció el pasado 16 de agosto. Mientras, la aportación del 100% para la categoría B vence el 15 de septiembre.

