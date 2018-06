La Oficina del Contralor reveló en un informe deficiencias en compras llevadas a cabo en la Corporación del Centro de Bellas Artes.

En un comunicado, la Corporación, dijo, que por ello, emitió una opinión cualificada sobre las operaciones de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) Bellas Artes.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El informe revela que no se cumplió con el Reglamento de Compras de Equipo, Materiales, Servicios y Obras y Mejoras Permanentes en las compras realizadas para los sistemas de información.

Por ejemplo, se obviaron formularios necesarios en el proceso de compras como el Memorial Justificativo o el Informe de Recibo CBA-05.

En los formularios de Solicitud de Desembolso Especial, se obvió la justificación y la evidencia que indicara que para el proveedor era un requisito el pago previo a prestar el servicio o entregar el bien solicitado.

"Nuestros auditores detectaron que para siete órdenes de compra no se encontró evidencia de que se hayan recibido, contabilizado e inspeccionado los bienes adquiridos, ni el conduce como requiere el Reglamento. En cuatro órdenes de compra por $17,198 no se verificó la disponibilidad de fondos antes de emitirse la orden y cinco órdenes de compra fueron adjudicadas a dos proveedores no registrados en el Registro Único de Licitadores", indicó el comunicado de la Contraloría.

Además, no se obtuvieron cotizaciones de al menos tres proveedores representativos del mercado en siete órdenes de compra y se recibieron cotizaciones hasta 51 días antes de preparar las requisiciones, contrario al reglamento, agregó.

La auditoría de dos hallazgos señala que el registro de las transacciones del sistema de contabilidad no se revisaba periódicamente para controlar y garantizar la integridad, exactitud y validez de las transacciones.

"Esta situación privó a la gerencia de las herramientas necesarias para supervisar los trabajos realizados por los usuarios, y detectar el acceso y uso indebido de los sistemas computerizados", concluyó.

El informe cubre el periodo del 13 de mayo de 2015 al 27 de mayo de 2016.