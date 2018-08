Aunque no puede afirmar que el robo de tres computadoras portátiles y dos televisores de su oficina en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) esté relacionado con la pugna que gira alrededor de la colectividad y su trabajo para la firma DCI Group, el presidente de la Pava, Héctor Ferrer, dijo que le resulta "curioso" todo el incidente.

"Es curioso, pero yo no puedo pararme aquí frente a ustedes y decir es por esto, esto y esto, es curioso...y me resulta curioso que se llevaron tres laptop, pero de igual manera no se llevaron ningún documento que estaban al lado de la laptop", indicó Ferrer.

"Inclusive había un cheque y ahí está", agregó.

Al momento, según se desprende de la investigación, los pillos forzaron la puerta posterior de la estructura. Fue la licenciada Aileen Figueroa, ayudante de Ferrer, quien se percató del escalamiento en la mañana e inmediatamente llamó al presidente de la Pava, quien tras confirmar lo ocurrido generó una llamada al sistema de emergencias 9-1-1, específicamente a las 10:19 a.m.

Los malhechores sólo sustrajeron equipo de la oficina de Ferrer a pesar de que en otras áreas de la colectividad hay equipo adicional electrónico de alto valor. Al momento no se ha identificado el robo de documentos.

Uno de los televisores, explicó Ferrer, estaba en la pared. Mientras, el segundo estaba sobre una mesa y, a un costado de esta, estaba la caja vacía. Los televisores eran de 32 y 42 pulgadas.

Mientras, una de las computadoras portátiles -la que él utilizaba para sus funciones como presidente- forma parte del inventario de propiedad de la colectividad, ya que fue adquirida con fondos públicos.

Al momento, dijo Ferrer, la colectividad no cuenta con un sistema de vigilancia electrónico, aunque confirmó que sí hubo cámaras en el pasado. Sin embargo, no pudo precisar cuándo fueron eliminadas. "Yo lo que te puedo decir es que cuando yo llegué ya no había sistema de cámara", puntualizó al hacer referencia de este segundo turno en la dirección.

La sede tampoco cuenta con la vigilancia de un policía estatal, como era usual aún fuera de año electoral. "A nosotros hace tiempo que nos lo quitaron...será porqué el PNP no tiene sede", argumentó.

La teniente Yasmín Colón, quien hoy está a cargo del Cuerpo Investigaciones Especiales (CIC), explicó que el equipo de Servicios Técnicos Especiales de la Policía tomó huellas dactilares para intentar dar con el o los malhechores.

Ferrer y el exsenador Roberto Prats realizaron trabajos para la firma DCI Group, que cabildea en contra de la reestructuración de la deuda y a favor de que se les pague a los bonistas. Tras surgir la información, mañana la colectividad tiene una reunión legislativa y, en la tarde, hace lo propio la Junta de Gobierno.