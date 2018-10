El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, y la presidenta de la Fundación de Culebra, Luz Rivera-Cantwell, denunciaron hoy, martes, unos supuestos cobros por combustible indebidos en las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras el paso del huracán María por la isla.

Los residentes de las islas municipios presentaron el reclamo porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) provee el combustible para los generadores que energizan Vieques y Culebras, por lo que entienden que la AEE no debe cobrar dicho gasto.

No obstante, la directora de Servicio al Cliente de la AEE, Noriette Figueroa, aclaró que las facturas de los residentes en las islas municipios reflejan los costos por combustible en los que ha incurrido la AEE en todo Puerto Rico, ya que la agencia divide el total de sus gastos entre todos los abonados.

“Para efectos de tarifa, Vieques y Culebra no están aparte por región ni por pueblo. Nosotros no facturamos regionalmente. No facturamos de forma discriminada. Todo el ajuste por combustible, en la fórmula de la tarifa vigente, es para todos los clientes por igual”, explicó Figueroa en una vista pública ante la Comisión Especial senatorial de Asuntos de Energía.

A raíz de la Resolución del Senado 781, el comité presidido por Larry Seilhamer, investiga el proceso de facturación actual de la AEE en Vieques y Culebra y estudia una posible violación a la Ley para Prohibir la Facturación por Consumo de Energía Eléctrica No Generada por la AEE (Ley 3-2018).

Tras la embestida de María, el cable submarino de transmisión que energiza las islas sufrió daños severos, por lo que los residentes de Vieques y Culebra dependen de generadores eléctricos para crear energía.