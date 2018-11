Las condiciones climatológicas finalmente se mantendrán agradables hoy, día de Halloween.

Según el boletín más reciente del ServicioNacional de Meteorología (SNM), se prevén buenas condiciones del tiempo a través de la isla y aguas locales.

“El día estará mayormente soleado. Por la tarde, puede ser que aumente la probabilidad de lluvia en los sectores del interior de la isla”, sostuvo el meteorólogo del SNM, Roberto García.

García explicó que la noche estará tranquila y despejada.

“Aunque se podría reportar aguaceros leves al este de Puerto Rico”, dijo.

Así que, las personas que tengan actividades al aire libre, no sufrirán contratiempos climatológicos que arruinen su noche.

En cuanto a las temperaturas, estarán entre los altos 60 grados y bajos 80 grados Fahrenheit.

El viento sopla del este a 15 nudos. La probabilidad de precipitación para la tarde será de 24% y la humedad estará cerca de 71%.

El índice de calor se mantendrá en los 88 grados Fahrenheit.

Las condiciones marítimas se mantendrán estables. Las olas en aguas del Caribe serán de 2 a 4 pies. Mientras, en el Atlántico serán de 3 a 5 pies.

El SNM se mantiene vigilante a una vaguada que podría causar aguaceros durante todo el fin de semana sobre la isla.

Wednesday Morning Forecast: Fair weather conditions expected across the local islands and waters. Pronóstico para miércoles en la mañana: Se esperan condiciones de tiempo buenas a través de las islas & aguas locales. #prwx #usviwx pic.twitter.com/iSedkLNGvk