La concentración de particulado de polvo del Sahara ha disminuido hoy, miércoles, y seguirá en descenso, indicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorologia (SNM) de San Juan.

Aunque el día debe permanecer brumoso, se han observado algunos aguaceros pasajeros en la mañana, pero esta actividad debe mejorar a lo largo de Puerto Rico, con excepción del oeste – en los pueblos de Mayagüez y vecindad- donde se podrían desarrollar aguaceros en horas de la tarde.

La presencia del particulado mantiene la calidad de aire entre moderada y buena a través de la región, según el reporte de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

Cuando el aire está moderado, la calidad es aceptable, sin embargo, algunos contaminantes pueden causar problemas de salud a personas excepcionalmente sensibles.

(Captura/ Saharan Air Layer)

Rodríguez destacó que el panorama cambiará para mañana, jueves, con un incremento en la humedad asociado al paso de una onda tropical débil.

“Debe estar afectándonos después de la medianoche y durante el día. Debemos ver aguaceros a través de toda la isla, pero las mayores concentraciones serán en el noroeste. Las acumulaciones de lluvia podrían darse en horas de la tarde en áreas del noroeste y zona metropolitana”, afirmó.

Esta onda traería ráfagas de viento de entre 30 a 35 millas por hora (mph) con los aguaceros.

La temperatura se mantendrá en los bajos 90 grados Fahrenheit con un índice de calor de hasta 100 grados.

“La temperatura no va a estar demasiado alta porque no hay mucha humedad. Mañana tendremos más humedad, pero tenemos nubosidad, por lo que las temperaturas no deben subir mucho”, dijo el meteorólogo.

De otro lado, Rodríguez mencionó que el oleaje estará entre los tres a cinco pies y mar afuera podría alcanzar los seis pies con vientos de 15 a 20 mph.

El riesgo de corrientes marinas es moderado en la mayoría de las playas, con excepción del oeste, donde el riesgo es bajo.