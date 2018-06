Aunque la onda tropical ya despejó el área, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan indicó que la humedad permanece en la región, por lo que estaremos experimentando bastante actividad de lluvia hoy, miércoles.

El SNM emitió una advertencia de inundaciones urbanas para los pueblos de Arroyo, Yabucoa, Maunabo y Patillas en efecto hasta las 9:45 a.m.

Moderate to heavy showers affecting the southeastern municipalities of PR.

Aguaceros moderados a fuertes están afectando los municipios del sureste de PR.#prwx pic.twitter.com/xVXKLzLR55