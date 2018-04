Aunque el huracán María arrebató lo poco que les quedaba a los puertorriqueños que ya vivían en condiciones de pobreza mucho antes del pasado 20 de septiembre, los fuertes vientos no pudieron arrastrar el sentido de solidaridad que impera en medio de la crisis.

Así, varios grupos de voluntarios han llegado hasta una de las comunidades más aisladas de la isla para llevar ropa, suministros, colchones y artículos de primera necesidad, así como generadores eléctricos, a familias que aún no se han recuperado del golpe.

“Necesito unos zapatos de salir porque no tengo. Estos son de trabajar (apuntó a sus pies), esos que están ahí tienen el taco medio roto ya, que para salir al pueblo no sirven”, expresó don Héctor Mercado Malavé durante una visita de El Nuevo Día a la Las Indieras en Maricao a seis meses del ciclón.

Casos como el de don Héctor, quien a pesar de no contar con un techo seguro solo pedía lo mínimo, el de doña Carmen Caraballo Ayala, quien sufría por no tener agua para sus necesidades más básicas, o el de don Bienvenido Ruiz Flores y Miriam Sánchez, quienes perdieron todos sus enseres, son atendidos por personas comprometidas a cambiar sus circunstancias de vida.

Evelyn Torres Crespo contó que leer las historias de vida a seis meses del huracán la impulsó a unirse a la organización sin fines de lucro Juntos Somos Más Fuertes. Acompañada de un nutrido grupo de personas, la residente en San Sebastián llegó en medio de la Semana Santa hasta el ranchito de don Héctor con varios pares de zapatos, ropa, agua y suministros.

“Cuando bajamos y le dijimos que le habíamos llevado los zapatos, él se emocionó. Él estaba contento, muy agradecido, porque, a pesar de todo, ha habido personas que han llegado hasta a donde él”, contó.

La ayuda, sin embargo, no se detuvo ahí, según Marisol Vélez Aquino, directora de la oficina Presbiterianos en Servicio a la Comunidad (Pesac). “Una iglesia se comprometió para trabajar con la reconstrucción de la casa de Héctor. Nosotros (Pesac) vamos a trabajar con la mano de obra y otra organización va a suplir los enseres para esa casa”, adelantó.

Pesac ha sido clave en la canalización de ayudas comunitarias en los pueblos de San Sebastián, Lares, Utuado y Maricao. Sobre 20 organizaciones de la isla y de la diáspora boricua ya se han unido al esfuerzo para proveer asistencia y materiales para reconstrucción de vivienda aresidentesde municipios de la montaña, según Vélez Aquino.

Asimismo, visitaron a doña Carmen, quien gracias a donaciones, ya cuenta con un generador eléctrico. “Se está tratando de hacer la gestión a ver si se consigue una ama de llaves para que la pueda ayudar en la mañana porque realmente ella no se quiere ir de su casa, ella quiere permanecer ahí”, dijo Torres Crespo.

Vélez Aquino agregó que gestionan llevarle una nevera y una lavadora, pues las que tenía se dañaron tras el huracán. Mientras, para Bienvenido y Miriam, esperan conseguirles una nueva nevera.

“Hay una paciente de cáncer bien joven, tiene 33 años, y tiene niños pequeños a la que se le va a llevar generador y los enseres de la casa y atender otras necesidades que pueda tener a nivel médico”, añadió Vélez Aquino, quien coordinó la entrega de plantas eléctricas con las organizaciones Taínas Unidas y Defend Puerto Rico.

No obstante, estos no son los únicos casos que atienden en Las Indieras y comunidades aledañas. Con el apoyo de iglesias y grupos voluntarios locales, líderes comunitarios han identificado decenas de familias que a medio año tras el ciclón no salen de la emergencia.

Manos a la obra

Organizaciones como Juntos Somos Más Fuertes y Taínas Unidas no existían antes del 20 de septiembre. Nacieron de la crisis que generó María en el país, como respuesta al grito de auxilio de cientos de familias.

Neysha Rodríguez, fundadora de Juntos Somos Más Fuertes, contó a este medio que la iniciativa se formalizó tras un almuerzo que organizó junto a su esposo y amigos voluntarios en la comunidad de Jardines de Caparra en Bayamón, al que llegaron 200 personas.

“Cuando vimos la necesidad de cerca y acá en el área metropolitana, dijimos ‘wow, allá en la montaña la situación es más difícil’”, relató.

Desde ese momento, se han dedicado a responder a la necesidad en más de 25 pueblos.

“Ahora mismo, lo que estamos viendo es que, aunque ya algunos han bajado las manos, nosotros decidimos levantarnos nosotros mismos y decir “juntos somos más fuertes, vamos a continuar porque sabemos que hace falta, que nuestra gente nos necesita’”, afirmó.

Durante las próximas semanas, la organización se enfocará en proveer herramientas para la autogestión de las comunidades y reforzar los valores en los niños, así como un énfasis en la salud emocional. “Todavía la gente necesita el apoyo emocional. Por ejemplo, una señora a la que le di un abrazo se echó a llorar porque hace tiempo lo necesitaba”, compartió la también educadora y motivadora.

Asimismo, adelantóque continuarán asistiendo en la isla, sobre todo en lugares donde aún no hay energía eléctrica y esperan ayudar a otros países que enfrenten algún desastre natural en el futuro.

Juntos Somos Más Fuertes estará en los sectores Los Velazquez y Buena Vista y la comunidad adyacente del barrio Cañaboncito, en Caguas, el próximo 15 de abril. Habrá talleres para la comunidad y llevarán suministros a personas encamadas que no tienen luz desde el huracán María.

Si deseas ser voluntario o donar lámparas solares, puedes comunicarte con la coordinadora de comunidades de la organización, Ana Milagros García al 787-226-2341 o a través de la página de Facebook Juntos Somos Más Fuertes-PR.