El Departamento de Transportación y Obras Públicas pospuso hoy la entrada en vigor del aumento de tarifas de transportación en lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que se esperaba que iniciara mañana, sábado, informó el secretario de esta agencia, Carlos Contreras Aponte.

La decisión se tomó en respuesta a la cantidad de propuestas ciudadanas que recibió la instrumentalidad durante las vistas públicas celebradas en Ceiba, Fajardo, Culebra, Vieques, San Juan y Cataño sobre el aumento en tarifas.

“Recibimos un sinnúmero de propuestas ciudadanas sumamente interesantes, las cuales estamos evaluando. Hasta que este proceso de evaluación no concluya, entendemos que no debemos aplicar los propuestos aumentos tarifarios. Por esa razón, he tomado la decisión de posponer su entrada en vigor, que estaba programada para arrancar mañana”, indicó Contreras Aponte.

Desde el pasado julio, la ATM ha enfrentado objeciones a su propuesta de elevar los costos para las personas que deseen utilizar el servicio de lanchas. Además, el DTOP ha tenido que aclarar en más de una ocasión que el aumento propuesto solo será para los no residentes.

“Independientemente de a cuánto asciendan los ajustes tarifarios, ya sea para pasajes o transportación de artículos y vehículos de motor, ningún aumento aplicará a los residentes bona fide de Vieques y Culebra”, recalcó Contreras Aponte en un parte de prensa.

Los residentes bona fide son aquellos a los que no se les pide una planilla federal de contribuciones sobre sus ingresos, siempre y cuando solo reciban su salario en Puerto Rico.

Mientras, a mediados de junio, el gobernador Ricardo Rosselló informó que evaluaban el traslado del terminal de lanchas a la antigua base naval Roosevelt Roads. Actualmente ubica en Fajardo.

La propuesta de la agencia elevaría el costo de viaje a Culebra de $2.25 a $11.25, y el costo de viaje a Vieques de 2.00 a $11.25, por lo que un viaje de ida y vuelta a cualquiera de las islas municipio tendría un costo total de $22.50 para pasajeros de 11 a 60 años.

“Una vez concluya todo este proceso de evaluación de las propuestas ciudadanas, estaremos anunciando las nuevas tarifas, así como la nueva fecha para su entrada en vigor”, sostuvo Contreras Aponte.