La Asociación de Maestros se apunta una victoria tras el Departamento de Educación (DE) abrir la convocatoria al Registro de Reclutamiento y Asignación para el Personal Docente.

“Es un logro para nosotros y un beneficio para ellos”, expresó la presidenta del gremio, Aida Díaz.

Y es que, según Díaz, hace dos semanas la secretaria del DE, Julia Keleher, se había negado a abrir la convocatoria pues “ella dijo que los iba a nombrar personalmente y ubicar donde ella entendía que hacían falta”.

La Ley 149 del 15 de junio de 1999 así como la nueva Reforma Educativa establecen que el proceso de reclutamiento en cada región educativa se llevará a cabo mediante un Registro de Elegibles y el mismo se utilizará únicamente cuando existan plazas disponibles.

Fue por esto que la Asociación decidió radicar un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para ordenar que la secretaria cumpla con este pedido.

“Dimos a respetar los derechos de los maestros transitorios. Julia Keleher no está por encima de la ley. Esto es malgastar fondos de la educación de los niños en pleitos legales innecesarios”, resaltó Díaz.

La preocupación del grupo de educadores es que la designación de los maestros transitorios no se diera de acuerdo con sus méritos o capacidades al no tener una escala de valores justa.

Aunque el tribunal no ha emitido ninguna decisión, Díaz toma la apertura de la convocatoria como una respuesta al mandamus radicado, sin embargo, afirma que hay maestros que han intentado registrarse, pero no han podido porque el sistema no funciona.

“Ellos (los maestros) intentan entrar y no pueden. No sabemos si es por el volumen de docentes intentando registrarse y que el sistema está cargado o si simplemente no está funcionando, pero averiguaremos esta tarde”, indicó.

Registro de Reclutamiento y Asignación para el Personal Docente by El Nuevo Día on Scribd

“No respondo a presiones de ninguna índole, si no a las necesidades del Departamento, enmarcadas en el plan de transformación de nuestro sistema de educación pública. Las decisiones anunciadas tienen como propósito optimizar los recursos humanos del DE y, por ende, beneficiar a la población estudiantil, prioridad de todos, indicó la titular en un comunicado de prensa.

Keleher aseveró que “entiendo la ansiedad que puede provocar encontrarse en esta situación. Al mismo tiempo y por esto, es sumamente importante poder planificar con tiempo las alternativas que puedan existir de acuerdo a las necesidades que tengamos en las escuelas. Agradezco a todo mi equipo por el trabajo realizado para lograr este proceso, al igual que al Senador Abel Nazario, quien preside la Comisión de Educación del Senado, por sus aportaciones y apoyo”.

Según el DE, al mediodía de hoy, se habían recibido 1,247 solicitudes entre todas las categorías.