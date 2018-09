La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, informó hoy, viernes, que han completado las reparaciones en sobre la mitad de los planteles escolares que forman parte del proyecto “Renueva tu escuela”.

Al momento, el DE ha invertido aproximadamente $30 millones en reparaciones, que incluyen trabajos de plomería, electricidad, construcción, entre otros.

“Los maestros se merecen ir a una escuela que esté en buenas condiciones. Los niños también se merecen tener una condición de aprendizaje que es atractiva, saludable”, expresó Keleher en una conferencia de prensa.

Las obras del programa “Renueva tu escuela”, que busca reparar el 82 por ciento de los planteles en el país, iniciaron el pasado julio.

Los $142 millones de fondos del proyecto provienen de la Agencia para el Manejo de Emergencia Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

La secretaria aclaró que los fondos van dirigidos principalmente a reparar los daños causados por el huracán María en los planteles.

“Hay cosas que están excluidas, que no cualifican como ‘health and safety’ y que no se pueden trabajar porque el uso de esos fondos no lo permite”, indicó la funcionaria.



El Programa Renueva tu Escuela cuenta con un presupuesto de $142 millones asignados por @fema, es por esto que a diferencia de años anteriores se estan haciendo mejoras permanentes a baños, estructuras, etc. en las escuelas. @AEPONLINE @afipronline #OMEP pic.twitter.com/1Z5Dbe46Aw — Julia Keleher (@SecEducacionPR) September 14, 2018

Por su parte, el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz, indicó que ya han impactado el 78 por ciento de las escuelas.

“Estamos haciendo baños, accesos y rampas, salones académicos y otras mejoras que surjan durante el proceso”, indicó Rivera Cruz.

Además, informó que la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP) trabajó sobre 400 escuelas y la Autoridad de Edificios Públicos reparó sobre 200.

“Este año, se ha trabajado todo esto en conjunto con el DE, AEP, OMEP y la AFI. Hemos estado en coordinación y siempre nos estamos comunicando constantemente cuando hay una escuela compartida”, señaló.

Keleher proyecta que los trabajos de reparación en los planteles escolares culminarán en diciembre.