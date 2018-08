El Servicio Nacional de Meteorología informó hoy que durante la tarde podrán esperarse aguaceros y tronadas que afectarán el área oeste de la isla, debido a la humedad que permanece en la zona.

Durante la mañana, el área este podrá experimentar algunas lluvias dispersas, indicó la meteoróloga Rosalina Vázquez.

Mientras, para mañana se espera que las condiciones del tiempo se deterioren levemente por el paso de una débil onda tropical por la isla. Aguaceros y tronadas afectarán la zona hasta la noche, cuando se espera que se despeje.

De otro lado, las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados Fahrenheit, con un índice de calor entre 95 a 100 grados F.

