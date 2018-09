Por primera vez desde la devastadora temporada de huracanes 2008, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) monitorean cuatro fenómenos atmosféricos activos al mismo tiempo en el océano Atlántico, confirmó la meteoróloga del SNM, Odalys Martínez.

Actualmente, ambas agencias monitorean los huracanes Florence y Helene, al igual que las tormentas tropicales Isaac y Joyce. El máximo de tormentas nombradas activas al mismo tiempo ha sido cuatro, resaltó Martínez.

Sin embargo, existe un 70 por ciento de probabilidad de que un evento de baja presión en el Golfo de México se convierta en una tormenta en las próximas 48 horas.

De concretarse dicho escenario, sostuvo Martínez, sería la primera vez en la historia que cinco tormentas nombradas invaden el Atlántico al mismo tiempo.

"Es la primera vez desde el 2008 que tenemos cuatro sistemas con nombre activos en el Atlántico al mismo tiempo", resaltó Martínez a endi.com.

El meteorólogo especializado en el pronóstico de huracanes en el océano Atlántico de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), Philip Klotzbach, publicó en su cuenta oficial de Twitter que en el 2008 los huracanes Ike, Gustav y Hanna, al igual que la tormenta tropical Josephine, estuvieron activos al mismo tiempo en la primera semana de septiembre.

For the first time since 2008, the Atlantic has four named storms simultaneously: #Florence #Helene #Isaac #Joyce #hurricane pic.twitter.com/zaWYIFDbYg