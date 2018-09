El borrador del reglamento para la Conferencia Legislativa que discutirá hoy el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) enfatiza en las medidas disciplinarias a las que se expondrá todo legislador que no cumpla con las nuevas normas.

Esas acciones correctivas podrían fluctuar entre una amonestación, una reprimenda pública, relevo de responsabilidades como miembro de la Conferencia Legislativa, expulsión del caucus y la formulación de cargos ante los organismos pertinentes del PPD, según el borrador del reglamento que discutirán los senadores y representantes de minoría desde las 9:00 a.m.

Además, el documento, en poder de este diario, es meticuloso al establecer que toda inquietud entre los legisladores debe ser discutida al interior de la delegación. Más aún, señala que una vez deliberado un asunto en el caucus, “ningún legislador deberá repetir o replantear una discusión o discrepancia ya discutida entre su conferencia en otro foro, sea legislativo o en los medios”.

Igualmente, indica que, al adoptarse acuerdos, los legisladores “tendrán la obligación, la responsabilidad y el deber de defender los mismos en todo foro”.

El secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, rechazó que se trate de un ejercicio de coacción o limitación en un partido cuando sus miembros asuman diversas posturas.

“Hay muchos asuntos que tienen que ser discutidos dentro del partido primero y, luego de la discusión interna, que salgan públicos. Tiene que darse de manera organizada y estructurada, y la única manera que se puede cumplir con ese objetivo es a través de la reglamentación”, aseveró.

Reconoció que la creación de este reglamento es tardía, pues hace año y medio se conformaron las delegaciones en Cámara y Senado para este cuatrienio.

El Nuevo Día supo que el nuevo reglamento de la Conferencia Legislativa surge a instancias de los representantes Ángel Matos y Javier Aponte Dalmau tras la salida del PPD del representante Manuel Natal.

Delgado Altieri reconoció que la salida de Natal influyó para la creación del reglamento. También incidió, abundó, la denuncia que presentó el representante Luis Raúl Torres contra el portavoz popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

La querella surgió luego que Hernández, durante la Asamblea General del PPD el año pasado, ofreció un discurso en el que pareció aludir a Torres al hablar sobre lealtad y traición. Torres, entonces, había renunciado al caucus del PPD en la Cámara debido a diferencias con sus correligionarios.

La denuncia no desembocó en una sanción, pues se argumentó que no había una querella formal, además que el reglamento de la delegación cameral no establecía un proceso a seguir antes de sancionar. “Eso nos sigue dejando saber que se necesita reglamento”, insistió Delgado Altieri.

Solo la delegación cameral cuenta con un reglamento, aprobado el 23 de enero de 2017.

Según Delgado Altieri, esa normativa seguirá vigente. Adelantó que solicitará al portavoz de la delegación popular en el Senado, Eduardo Bhatia, que adopte también un reglamento.