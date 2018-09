“¿Cuál se formará primero?”.

Esa fue la pregunta que se planteó esta mañana el meteorólogo José Álamo, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, al comentar sobre el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) que colocaba a dos ondas tropicales con altas probabilidades de convertirse hoy en depresiones tropicales. Se trataba del Invest 92 e Invest 93.

La contestación se emitió a media mañana de hoy, cuando la agencia meteorológica emitió el primer boletín del "potencial ciclón tropical 8" para el Invest 93.

Según el informe emitido a las 11:00 a.m., este sistema se convertiría para esta noche en la tormenta tropical Helene. No afectaría a la zona del Caribe, según las proyecciones meteorológicas.

A esta hora, el sistema tenía vientos con fuerza de depresión tropical de 35 millas por hora, pero no todas las características necesarias para ser clasificado como un ciclón. Entre estas destaca la circulación de sus vientos.

Se encontraba a 460 millas al este sureste de las islas de Cabo Verde, en la latitud 13.1 grados norte y la longitud 17.8 grados oeste. Se mueve a 10 millas por hora hacia el oeste.

