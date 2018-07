Acompañado de un grupo de pediatras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, solicitó hoy al gobernador Ricardo Rosselló que vete una medida legislativa que permitiría que farmacéuticos vacunen a jóvenes de entre 12 a 17 años.

Según denunció el doctor, esta propuesta representaría “una amenaza a la salud de nuestros adolescentes”.

La medida en controversia, el proyecto del Senado 40, la radicaron el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el senador José Vargas Vidot el 1 de febrero de 2017. Fue aprobado por ambos cuerpos al cierre de la pasada sesión legislativa, el pasado 30 de junio. El mismo dispone una enmienda a la “Ley de Farmacia de Puerto Rico con el propósito de ampliar la facultad de vacunación de los farmacéuticos certificados a personas mayores de 12 años de edad”.

“Cuando un paciente menor de 18 años acude a su pediatra para una vacunación, el galeno tiene la oportunidad de observar, examinar y diagnosticar a estos jóvenes en cuya salud quizás sus padres y ellos mismos no están tan enfocados como en el caso de infantes o adultos mayores. Al desviar a este segmento de la población a vacunarse con personal sin preparación médica o pediátrica, se perdería esa valiosa oportunidad de detectar condiciones médicas a tiempo”, explicó Ramos al expresar su oposición.

Vargas Vidot, por su parte, dijo a endi.com que “pensar que los farmacéuticos no están preparados con un doctorado para poner una vacuna tiene que considerarse desde una perspectiva prejuiciada. Considerando la pobreza de nuestro sistema primario, debemos abrir espacio para que haya más oportunidades”.

Sin embargo, pese a ser coautor de la medida, el senador señaló que le votó en contra a la última versión del proyecto, ya que "el comité de conferencia lo que producía era un escenario en el que las grandes cadenas lo utilizaban como una forma de monopolizar el servicio en vez de una atención de salud pública. Eso a mí me puso en perspectiva de que las vacunas no lleguen a los pediatras y se produzca una escasez y no se produzca una integración entre médico y paciente, sino un protocolo".

"Se va a producir un negocio. Me van a caer encima, porque estoy en contra de una cosa que soy coautor", agregó.

La medida fue remitida al gobernador el pasado 3 de julio y espera por su firma para convertirse en ley.