Aguaceros dispersos a través de sectores del este de Puerto Rico con cielos mayormente soleados son las condiciones del clima que se esperan para hoy, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Vamos a estar viendo aguaceros dispersos, pero serán breves. O sea, serán de corta duración. Pero, el día estará mayormente soleado con poca nubosidad. Por la tarde, se esperan aguaceros dispersos a través del oeste”, explicó meteorólogo del SNM, José Álamo.

Sin embargo, está vigente una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas porque las condiciones marítimas seguirán peligrosas.

Un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para las playas de la costa norte de Puerto Rico y Culebra.

En la tarde se esperan aguaceros dispersos con cielos parcialmente nublados. Los vientos estarán del este de 15 a 20 nudos.



El oleaje estará de cinco a siete pies para aguas del océano Atlántico y de cuatro a seis en el mar Caribe con períodos dominantes de 11 segundos.

A High Rip Current Risk in effect for beaches along the north coast of PR, Culebra & St. Thomas. Un riesgo alto de corrientes marinas en efecto para las playas de la costa norte de Puerto Rico, Culebra & San Thomas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/WG4zq8gs7j