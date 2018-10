El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, defendió hoy la instalación de cámaras de monitoreo de tráfico en el tramo que discurre entre San Juan y Carolina en la avenida Baldorioty de Castro.

En declaraciones escritas, el funcionario aseguró que desde el 2014 se ha utilizado esta modalidad de sistema de monitoreo de tráfico, mejor conocido como Intelligent Transportation System (ITS).

“Las cámaras a las que hacen referencia los representantes populares no son de seguridad, sino del sistema de monitoreo de tráfico conocido como ITS (Intelligent Transportation System). Se está instalando el equipo, pero no es un concepto nuevo, pues, desde enero de 2014 se han utilizado estas cámaras para el monitoreo de tráfico, en conjunto con pizarras de información a conductores y antenas de comunicación remota”, aclaró el funcionario.

Contreras explicó que este sistema es similar al de las autopistas, que le permite a Metropistas, por ejemplo, detectar cuando hay algún problema en las vías e ir a resolverlo.

El funcionario, quien no reveló el nombre de la compañía detrás de la instalación del sistema ni el costo oficial del proyecto, explicó que esta iniciativa forma parte del Sistema de Transportación Inteligente.

Las reacciones de Contreras surgen después de que los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Javier Aponte Dalmau y Jesús Manuel Ortiz González anunciaron que solicitaron una investigación sobre la instalación electrónica.

“Actualmente están instalando cámaras de seguridad y pizarras electrónicas en la Baldorioty de Castro pese a que a un año del huracán María el alumbrado vial público de esta avenida tan transitada no se ha restablecido”, denunció Aponte Dalmau.

El sistema en la avenida Baldorioty de Castro. (Suministrada).

Según el representante Aponte Dalmau, hace más de seis años se instaló en este mismo tramo una red de cámaras.

“Al día de hoy desconocemos en qué quedó ese proyecto, si está funcionando o no, o si hay algún plan por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas por reparar las que hayan quedado inservibles luego del huracán. Entonces, yo me pregunto ¿por qué invertir en nuevas cámaras habiendo ya existentes?”, cuestionó Aponte Dalmau.

La resolución cameral 1089, ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes a investigar la instalación y operación de estas cámaras.

La investigación legislativa busca auscultar la procedencia de los fondos, tanto federales como estatales, que han sido utilizados para la instalación de este sistema de seguridad. Además, la medida pretende conocer la funcionalidad del sistema instalado así como el estatus de unas instaladas aproximadamente hace seis años.

“Aunque no nos oponemos a la instalación de cámaras, es meritorio conocer los detalles de estado del sistema de cámaras que hace varios años está instalado en la avenida Baldorioty de Castro y el monto de la nueva inversión. La crisis fiscal que vivimos requiere aún más que el gobierno sea transparente y efectivo en el uso de los pocos recursos que tenemos”, expresó el miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, Ortiz González,

En el 2012 se anunció, bajo la administración de Luis Fortuño,anunciaron la instalación de las primeras 20 cámaras de seguridad en la Baldorioty de Castro como parte de una red de 58 cámaras en total, a un costo de $3.1 millones. En aquel entonces, el contrato de $3.1 millones con la empresa IBM incluía el mantenimiento de las cámaras por tres años en ese tramo de 7.5 millas.

“Aprovechamos el reclamo para solicitar acción para resolver el problema de iluminación en una avenida altamente transitada y con un gran impacto en el turismo como la avenida Baldorioty. La seguridad de la ciudadanía que transita por las carreteras no solo depende de cámaras, sino de un buen sistema de alumbrado y de que los semáforos funcionen adecuadamente”, añadió Ortiz González.