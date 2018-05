Aguaceros y tronadas aisladas afectarían hoy, domingo, a la mitad este de Puerto Rico, lo que ocasionaría inundaciones urbanas en el área metropolitana y el cuadrante noroeste.

Por el momento, sin embargo, no hay advertencia de inundaciones.

"La actividad ocurre por una vaguada que se está acercando. El tiempo continuará similar para mañana, lunes", informó el meteorólogo del Servicio Nacional de Metreología (SNM), David Sánchez, a endi.com en entrevista.

Las temperaturas fluctuarán desde los medios 60 a los altos 70 grados Fahrenheit, bajo un flujo de vientos del este de hasta 20 nudos.

Ahora bien, cómo estarán las condicione marítimas.

Según el más reciente informe del SNM, el oleaje figurará entre los 3 a 5 pies para el Atlántico y el Caribe. Esto ocasionaría un riesgo moderado de corrientes para la costa norte de la isla.

