Aproveche este fin de semana para programar actividades al aire libre y playeras, pues las condiciones del tiempo estarán óptimas.

Según la técnica de meteorología del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Rosalina Marrero, la isla atravesará un periodo sin particulado de polvo del desierto del Sahara hasta el próximo lunes.

From our new GOES-16: The gray is the dust that just left #PRWX #USVIWX. The blue is cleaner air! We'll have several days before some dust returns. pic.twitter.com/zQWFI3wf6G