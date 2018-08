El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer que otorgarán más de 2,000 plazas regulares a maestros transitorios del Departamento de Educación (DE), acción con la que aspira aliviar el eterno problema de reclutamiento de educadores en cada inicio escolar.

Aunque aún no se ha definido la cifra exacta de docentes impactados ni los parámetros de cómo se llevará a cabo el proceso, la meta es que para septiembre estos educadores que se reclutan bajo contratos de 10 meses -muchos de los cuales llevan décadas trabajando para el sistema- tengan una plaza regular.

“Vamos a hacer un esfuerzo para convertir miles de plazas transitorias en plazas permanentes en el sistema de educación”, indicó ayer Rosselló Nevares en entrevista con El Nuevo Día, al estimar el número entre 2,000 y 4,000.

La acción, sostuvo el primer ejecutivo, permitirá dar claridad al sistema y acabar con una incertidumbre que impacta adversamente tanto al maestro -que desconocía si finalmente mantendría su puesto de trabajo- como al estudiantado, que podía pasar semanas esperando por la asignación de un recurso.

En mayo de 2016, en pleno año electoral, el entonces gobernador Alejandro García Padilla otorgó 1,519 permanencias a maestros transitorios.

“Tienes maestros que no tenían certeza, y ahora van a tener certeza, y tienes un sistema escolar que no tenía visibilidad, ahora estamos construyendo esa visibilidad”, sostuvo Rosselló Nevares.

La medida, aseguró el mandatario, no tendrá un impacto en las arcas del gobierno, por lo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendría por qué oponerse.

“Si hay alguna consideración filosófica que ellos puedan tener, eso es otra cosa. Para nosotros, le da certeza al sistema, particularmente en las área de necesidades que nosotros vamos a tener que suplir”, señaló.

Hacia dónde van

Rosselló Nevares explicó que la medida fue posible gracias a dos aspectos fundamentales, uno de ellos fue la creación de la plataforma electrónica que le permite a la secretaria de Educación, Julia Keleher, conocer dónde hace falta personal, así como en qué niveles y materias.

A través de la plataforma de recursos humanos, Keleher puede ver la organización educativa de cada plantel, incluyendo cuántos maestros son transitorios y qué materias imparten. La herramienta permite ver el macro de las necesidades, y no atenderlas de forma individual, dijo Rosselló Nevares.

El segundo aspecto es que la decisión forma parte de lo que es la filosofía de su administración de empoderar al servidor público, mencionó. “La política nuestra es darle opción a la gente”, alegó.

La matrícula en línea -que les permite confirmar el número y ubicación del estudiantado-, así como la culminación del proceso de consolidación de escuelas, también fueron factores determinantes para darle paso a esta fase. “Tú no sabías dónde está la necesidad”, sostuvo la secretaria.

Cómo se hará

Keleher explicó que tomarán en cuenta, primero, a los educadores que ocupan plazas de difícil reclutamiento, como lo son Educación Especial, Inglés, Matemáticas a nivel secundario y Ciencias.

“Hay que honrar al maestro transitorio. No me parece justo ni correcto en términos de la realidad que queremos ofrecer. Esto no es un buen trato para una persona que está dando el 100% para sus estudiantes”, admitió Keleher, quien sostuvo que la determinación está alineada con el plan fiscal de la agencia.

Este año, la agencia hizo una solicitud de sobre 5,500 puestos transitorios.

“La idea es tener los maestros listos para el inicio de clases, que la semana antes sepan a dónde van”, expresó.

Sobre si tomarán en consideración los años de experiencia del educador, Keleher indicó que aún no ha determinado ese paso, aunque reconoció que “sí importa”.

La Ley de Reforma Educativa (Ley 85-2018) “establece que el Departamento, en aquellas áreas de difícil reclutamiento como los maestros de Inglés, Matemática, Física y Química, promoverá la permanencia de los mismos dentro del término de un año, de haber disponibilidad fiscal de la plaza y de estar la misma vacante”.