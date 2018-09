El gobierno de Puerto Rico comenzará hoy los preparativos para el “peor de los escenarios” ante la amenaza que representa el huracán Isaac para la zona del Caribe, informó el director del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo.

Relacionados: El huracán Isaac mantiene su intensidad y movimiento

El funcionario informó que a las 9:00 a.m. comenzarán dos reuniones importantes en las que esperan recibir un informe del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. El primer encuentro será con los comisionados de los Negociados de Seguridad Pública, mientras el segundo será con los coordinadores interagenciales y los representantes del sector privado.

“El SNM va a dar un informe de lo que tenemos con Isaac y de qué es lo que se espera en el mejor y el peor de los escenarios. Queremos que las agencias se vayan preparando esta semana para el peor de los escenarios”, planteó en entrevista con endi.com.

A las 5:00 a.m. de hoy, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) proyectaba que Isaac pierda la fortaleza de sus vientos una vez entre a la zona del Caribe y que continuaba su ruta hacia el oeste. Bajo esta panorama, se proyectaba que el ciclón pase a más de 100 millas al sur de Puerto Rico como una tormenta tropical.

“Según el pronóstico más reciente, Isaac pudiera generar oleaje de más de 8 pies a través de las aguas del mar Caribe comenzando tarde el miércoles en la noche. En esta trayectoria, los aguaceros y ventarrones son posibles a través de Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses y aguas locales tarde el miércoles en la noche y el jueves”, alertó esta mañana el SNM.

Here are the 5 AM EDT Key Messages regarding Hurricane #Isaac. Follow the latest information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/kDHHsOfNqr