El paso del huracán Florence a unas 600 millas al norte de Puerto Rico continúa ocasionando condiciones marítimas picadas.

El meteorólogo José Álamo, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, precisó que se registran olas de hasta seis pies en el océano Atlántico y el riesgo de corrientes submarinas es alto en el litoral costero del norte.

La agencia meteorológica exhortó a los bañistas a no entrar a las playas impactadas por las marejadas que provoca Florence, ya que las corrientes submarinas que se crean, arrastran a los nadadores hacia mar afuera. Esto aumenta el peligro de ahogamiento.

Álamo precisó que la alerta para los bañistas se mantendría hasta mañana temprano.

Asimismo, el SNM emitió un comunicado de precaución para los operadores de pequeñas embarcaciones por el oleaje que se registra de hasta seis pies.

“Se espera que para esta noche el oleaje vaya mejorando”, comentó el experto.

Añadió que “no es hasta jueves o viernes que aumenta el oleaje por Isaac”.

Se espera que la tormenta tropical Isaac pase a unas 170 millas al sur de Ponce y ocasione un oleaje de hasta de ocho pies, según la proyección del SNM.

Showers and thunderstorms are expected across the northern half of PR. A few showers possible elsewhere. Aguaceros y tronadas se esperan a través de la mitad norte de PR. Un par de aguaceros son posibles en el resto del area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/zKI2cdISUb