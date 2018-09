El huracán Isaac continuaba esta tarde moviéndose hacia el oeste, en dirección a las Antillas Menores, con vientos sostenidos de 75 millas por hora (mph), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en el boletín de las 5:00 p.m.

NHC is also closely monitoring Hurricane #Isaac. Here are the 5pm AST key messages. Isaac is forecast to be at or near hurricane strength when it approaches the Lesser Antilles on Thursday and tropical storm or hurricane watches may be required for some of these islands tomorrow pic.twitter.com/Lmn8wyMV90