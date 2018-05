Los fuertes vientos que se registran en la región provocarán condiciones marítimas peligrosas y periodos de aguaceros durante este fin de semana, informó el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El mayor de los peligros ocasionado por los vientos alisios de hasta 20 millas por hora son las corrientes submarinas. De hecho, el SNM recomienda a los bañistas que no entren a nadar en las playas del norte, así como de Vieques y Culebra, pues el riesgo de que se formen estas corrientes, que arrastran a las personas hacia mar afuera, es alto.

Una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones también se mantendrá vigente durante todo el fin de semana. El meteorólogo informó que se registran olas de hasta ocho pies en la mayoría de las aguas, exceptuando el mar Caribe.

Asimismo, Sánchez detalló que una alta presión ubicada en el océano Atlántico es la que provoca estas condiciones ventosas.

Afternoon’s Forecast: Scattered to numerous showers are forecast across the interior & western Puerto Rico. Pronóstico para la tarde: Se pronostican aguaceros dispersos a números a través del interior & oeste de Puerto Rico. #prwx #usviwx pic.twitter.com/g1z2iSwZfN