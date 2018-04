A partir de julio próximo, cuando arranca el próximo año fiscal, el Municipio de Cidra se quedará sin alrededor de 200 empleados tras la implementación de un plan de cesantías que se activa hoy, adelantó ayer a este diario el alcalde Javier Carrasquillo.

Precisó que la merma en recaudos municipales que produjo el cierre de la fábrica que la multinacional Pepsi Co. tenía en ese pueblo del centro de la isla, que se anunció hace solo dos meses, “obliga” al municipio a despedir a cerca del 40% de su plantilla de 523 empleados.

“(Pepsi) era nuestro principal contribuyente. Los recaudos por patente de la Pepsi representaban el 70% de recaudos totales de patente y 40% de nuestro presupuesto operacional. Nuestro presupuesto se reduce, de $18.6 millones, a $11.1 millones a julio 1 del 2018. Estamos a meses de que eso suceda”, expresó el alcalde en entrevista exclusiva con El Nuevo Día.

Carrasquillo precisó que, hasta ahora, el ayuntamiento recibía $10 millones anuales en recaudos por concepto de patentes. De esa cifra, $7.5 millones correspondían a los pagos de Pepsi Co., que llevaba años establecida en este pueblo y que, con su clausura, dejó a 200 personas sin empleo. En Cidra, según los datos más recientes, habitan 39,813 personas.

Por eso, dijo Carrasquillo, para cuadrar el presupuesto del próximo año fiscal, que entregará a la Legislatura Municipal el 27 de mayo, ha tenido que hacer ajustes en la nómina, que hasta la fecha le representa $10.5 millones en gastos.

Con las cesantías a empleados de carrera, irregulares, transitorios y confianza, el alcalde busca ahorrarse $5 millones de esa nómina, “velando por la prestación de servicios”.

El alcalde atribuyó la decisión de Pepsi de cerrar su planta de Cidra, donde manufacturaba el concentrado del refresco, a los cambios que trajo la reforma contributiva federal y a los altos costos del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

Cuando la empresa cerró operaciones el pasado 16 de febrero, informó que buscaba maneras de “optimizar” su “red global” y de administrar su operación “de forma eficiente”.

“Estoy convencido que hubo esos dos factores determinantes”, dijo Carrasquillo. “La reforma contributiva federal, en particular, cambió el modelo de negocio, alteró el modelo de negocios de Pepsi porque, a través de la planta de Cidra, discurrían volúmenes de negocio fuera de los Estados Unidos continentales”.

En cuanto al municipio, el alcalde destacó que el cierre de Pepsi se sumó a un cúmulo de factores que han recibido todos los municipios por igual y que han provocado su fragilidad económica.

Mencionó el incremento en las aportaciones a los planes de retiro, la baja en remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la eliminación del subsidio del Estado y una mayor carga de responsabilidades que eran del gobierno central, como el mantenimiento de carreteras y áreas recreativas.

“Pepsi fue la estocada final. Ese golpe es el impacto económico más grande que ha sufrido el municipio en su historia”, afirmó.

Para el alcalde cidreño, la situación fiscal por la que atraviesa su municipio puede ser el presagio que lo que ocurrirá en otros pueblos, que enfrentan retos similares, y todavía más tras el paso del huracán María. Carrasquillo destacó, en especial, la vulnerabilidad de aquellos ayuntamientos que, como le sucedió al suyo, concentran sus finanzas en una sola empresa o sector.

“Yo desearía que no le ocurra a ningún municipio lo que le está ocurriendo a Cidra, que pierda -de la noche a la mañana- su principal fuente de ingresos. Pero es una realidad. Es una realidad que nos angustia a todos”, declaró.

Reconoció que la economía del municipio no estaba diversificada y que, por años, no logró cambiar esa realidad. “Siempre tuvimos eso presente: todos los huevos estaban puestos en la misma canasta, que era Pepsi. Comenzamos una agenda de diversificar nuestros ingresos, pero -vamos a ser honestos- el país no invita a la inversión. Intentamos con múltiples inversionistas, pero la dificultad de hacer negocios en Puerto Rico, el costo energético... Hicimos múltiples gestiones, reuniones con PRIDCO (Compañía de Fomento Industrial), porque era consciente que había que diversificar”, aseguró.

“Mi peor temor se convirtió en realidad: la salida de Pepsi sin haber logrado el objetivo de diversificar los ingresos por toda esta vorágine que vive el país... una junta que controla el país, la crisis fiscal y luego una tormenta. Fue lo último”, agregó.

Indicó que, aún está sobre la mesa la posibilidad de que otra empresa llegue a Cidra, pero auguró que será “imposible” que alcance el “volumen de negocio” que tenía Pepsi Co. “Ahora mismo, ni duplicando toda la operación comercial del municipio, yo no voy a alcanzar lo que Pepsi nos dejaba (en patentes)”, afirmó.

Ayer en la tarde, el alcalde reunió a todos los jefes de departamento para darles la noticia de las cesantías. Hoy hará lo propio con los empleados, dijo.

Indicó que les notificará la activación del plan de cesantías, y que los despidos se harán tomando en cuenta tres parámetros sobre el desempeño de los empleados: ejecutoria, hábitos de asistencia y puntualidad, y antigüedad.

“En ese orden es como dispone propiamente la Ley de Municipios Autónomos. Afortunadamente, el Municipio ha tenido un sistema de evaluaciones continuas a todos nuestros empleados, incluso para los de confianza”, aseveró.

Los empleados, en cambio, tienen 15 días para presentar cualquier evidencia o documento que pueda generar un cambio en esa evaluación. Los despidos serán efectivos el 30 de junio y los empleados -todos cidreños, dijo el alcalde- conocerán su suerte días antes. “Quiero garantizar la prestación de los servicios esenciales, tomando en consideración la clasificación de los empleados. Por lo tanto, en cada clasificación, se va a determinar cuántos son necesarios para mantener los servicios”, destacó el alcalde.

Aseguró que, antes de decidirse por los despidos, analizó distintas posibilidades, como la reducción de jornada de todos los empleados, incluso el personal de emergencia, pero aseguró que, ni así, conseguía los ahorros necesarios. Indicó que, bajando la jornada 1.5 horas, ahorraba $1.8 millones, y con 3.5 horas menos, el ahorro era de $4.2 millones. “Era un ejercicio que tenía que hacer para validar que eso no iba a ser suficiente”, dijo.

Carrasquillo sostuvo que hará recortes de un 15% en todos los gastos y 25% en los contratos. Esto, dijo, le representa ahorros de $300,000. Además, reducirá 10% de todos los salarios de empleados de confianza, incluido el su yo, para ahorros de $125,000.

Descartó que puedan reclamar que los despidos estén relacionados con afiliaciones políticas. “Por eso los criterios son claros y todos los empleados van a tener la oportunidad de verlo. Es un proceso sumamente transparente. Todos ellos conocen de sus evaluaciones porque se discuten con cada empleado”.