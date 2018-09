El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) descontinuó, en su boletín de las 5:00 p.m., todos las vigilancias y advertencias de tormenta tropical para el área del mar Caribe luego que la tormenta tropical Isaac continuó con su patrón de debilitación y desorganización.

El fenómeno atmosférico, que entró a la zona del mar Caribe en la mañana de hoy, jueves, ahora ostenta vientos sostenidos máximos de 40 millas por hora y se mueve a 16 millas por hora en dirección oeste.

La cercanía del sistema a Puerto Rico provocará un aumento en los aguaceros y condiciones marítimas peligrosas. Prevalece aún el pronóstico de que estas condiciones se sentirían hasta, por lo menos, el próximo domingo, informó el meteorólogo Ian Colón Pagán, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El deterioro de las condiciones del tiempo que se ha registrado hasta el momento provocó que el SNM emitiera a esta hora una vigilancia de inundaciones repentinas para la mitad este de Puerto Rico hasta las 8:00 p.m. de mañana, viernes.

A las 11:00 p.m., el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que Isaac continuaba su rumbo hacia el oeste a 16 millas por hora y con vientos de 40 millas por hora. Sin embargo, los pronósticos apuntan a que el fenómeno atmosférico se debilitará aún más en los próximos días y que, inclusive, podría convertirse en una onda tropical.

Específicamente, se encontraba en la latitud 14.9 grados norte y la longitud 64.4 grados oeste, a 195 millas al sur de Saint Croix y a 440 millas de Santo Domingo, República Dominicana. Tenía una presión de 1,006 milibares y sus vientos se extendían a 105 millas del centro.

All warnings and watches for Isaac have ended. Heavy rain threat remains. Todos los avisos y vigilancias por Isaac han culminado. La amenaza de lluvias fuertes continúa. #prwx #usviwx pic.twitter.com/SfWosYEqjm