El aumento en la humedad y los efectos locales provocarán aguaceros más fuertes y numerosos en horas de la tarde, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan.

La lluvia se concentrará mayormente en el interior y oeste de la isla, explicó el meteorólogo David Sánchez, pero también se generarán desde el Yunque, afectando los municipios del este y hasta el área metropolitana.

Forecast for Tuesday afternoon: Scattered to numerous showers expected across portions of PR and USVI. Pronóstico para martes en la tarde: Se esperan aguaceros de dispersos a numerosos a través de sectores de PR y USVI. #prwx #usviwx pic.twitter.com/BjZv51aYuF