El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan pronosticó aguaceros aislados a dispersos a través del área este de la isla en horas de la mañana, así como el desarrollo de aguaceros y posibles tronadas en el cuadrante noroeste y área metropolitana de Puerto Rico en horas de la tarde.

Según el meteorólogo José Álamo, el resto de la isla está observando menos lluvia, aunque la nubosidad aumentará durante el día.

El viento está generalmente del este entre las 10 a 20 millas por hora, con ráfagas más fuertes en áreas costeras.

La temperatura rondará entre los altos 80 y bajos 90 grados en las áreas más bajas con un índice de calor que podría alcanzar los 100 grados en algunas áreas

Álamo sostuvo que el particulado del polvo del Sahara está saliendo de la región.

“Se espera que hoy y mañana haya una pausa con aire bastante limpio. Ya para el miércoles aumentará y persistirá hasta tempranas horas del viernes”, dijo.

La Junta de Calidad Ambiental mantiene el índice de calidad de aire como bueno a través de la isla, excepto el área de Cataño donde la calidad de aire es moderada.

Cuando el aire está moderado, la calidad es aceptable, sin embargo, algunos contaminantes pueden causar problemas de salud a personas excepcionalmente sensibles.

En cuanto a las condiciones marítimas, el meteorólogo destacó que permanecerán similares durante los próximos días con oleaje de dos a cuatro pies cercano a la costa y de hasta cinco pies mar afuera con vientos de hasta 15 millas por hora, por lo que piden a los operadores de embarcaciones pequeñas que ejerzan precaución.

Del mismo modo, enfatizó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, sureste y suroeste, al igual que algunas playas de Vieques y Culebra

Los muestreos más recientes realizados por el Programa de Playas de la JCA indicaron que la Playa Buyé en Cabo Rojo no está apta para bañistas ya que excede el parámetro de enterococos, por lo cual continúa bajo aviso de Bandera Amarilla.

Moderate risk of rip currents today, except for Western PR, St. Thomas and St. John.

Riesgo moderado de corrientes marinas para hoy, excepto para el oeste de Puerto Rico, St. Thomas y St. John.#prwx #usviwx pic.twitter.com/0AIm81LHMj