El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, dijo este lunes que no son aceptables las medidas que recomienda la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que afectan directamente a los trabajadores del primer centro docente del país como, por ejemplo, la reducción de un 17% en las pensiones.

“El retiro… no sería aceptable un recorte de 17%. Hay unas ideas. Esto lo trabaja más la Junta de Gobierno (de la UPR) que está trabajando con esa situación”, dijo Hillman Barrera al concluir una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Desde el comienzo de este plan fiscal nuestra administración se ha dedicado a buscar maneras, medidas que traigan fondos. Y hay múltiples medidas que la UPR no ha explotado a través de los años porque posiblemente no era tan necesario. Hoy día nosotros tenemos la capacidad, el conocimiento para llevar a cabo esas actividades”, agregó el presidente.

Entre esas medidas, mencionó el cambiar el funcionamiento académico para que en vez de semestres sean cuatrimestres, traer estudiantes universitarios de Latinoamérica considerando la relación política entre Puerto Rico y la isla, y ampliar la oferta de cursos en línea.

“Tenemos muchas medidas de ingresos las cuales la Junta no le ha querido hacer mucho caso. Nosotros vamos a insistir en que esa es la manera y nuestra política”, sentenció Hillman Barrera.

La JSF, mediante una carta, pidió enmiendas al plan fiscal de la UPR, incluyendo un alza mayor en el costo de la matrícula. La JSF propone que el costo por crédito suba de $57 que es en la actualidad a $157 para el 2019. Igualmente, pide un alza en la matrícula para cada año fiscal.

También el ente a cargo de las finanzas apunta a la consolidación de recintos como una de las medidas que puede adoptar la UPR.

“Nosotros seguimos con la política de que no vamos a afectar a nuestros empleados, tanto la parte docente como no docente. Por lo tanto, el cerrar unos recintos a lo loco no va a tener un impacto económico. Sí nosotros vamos a demostrar cómo podemos ser más eficientes administrativamente”, afirmó Hillman Barrera.

Recalcó que lo importante es alcanzar los recortes que exige la JSF.

El gobernador Ricardo Rosselló no dudó en hacer extensivo a la UPR su reclamo ante la JSF. Dijo que, al igual que con el gobierno central, la JSF se excede en sus poderes al pretender dictar la política pública.

“No pueden dictar la política de la UPR. Pueden establecer cuáles van a ser los parámetros fiscales”, dijo Rosselló.

“La Junta (de gobierno de la UPR) y el presidente definen las estrategias para lograr los ahorros. Nuevamente, creo que la Junta no acaba de comprender cuál es su rol principal y no acaba de comprender cuáles son sus limitaciones”, agregó.