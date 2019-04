El Senado derrotó hoy, lunes, a viva voz el proyecto de la Cámara 1057 que proponía la eliminación la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela).

“Derrotado”, anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tras bajar por descargue la medida que no fue debatida en el hemiciclo.

El Proyecto de la Cámara 1057, de la autoría de la representante Lourdes Ramos, y que hace casi dos años fue aprobado en este cuerpo legislativo sin vistas públicas, destituiría los directivos de la Aeela, dejando bajo el control del gobierno la suerte de unos $2,875 millones en activos y ahorros propiedad de miles de empleados públicos y jubilados.

El Nuevo Día publicó hoy que la medida -tras permanecer en una especie de letargo-, podría bajar a votación por descargue esta misma semana.

Más temprano, Rivera Schatz había indicado que no tenían en “agenda” atender la medida. “Nadie habla por el Senado. Es que hay mucha gente que vive de la especulación y yo no sé de dónde lo sacan. Eso es un proyecto de la Cámara, eso no es un proyecto del Senado. Si alguien en Aeela está nervioso que se pregunte por qué está nervioso. De nuevo, no está en nuestra agenda ninguna medida en particular que haya venido de la Cámara”, señaló el líder senatorial.

“Esa medida lleva bastante tiempo por ahí, así que no sé de dónde sale el furor de esa medida de ayer para acá. Si hubiera que atenderla, la atenderemos, pero, de nuevo, no entiendo”, señaló Rivera Schatz previo a la sesión legislativa.

La medida dispone, además, que el actual cuerpo directivo de Aeela, que se constituye según votan los empleados públicos en asamblea, se eliminaría para crear una junta de gobierno, cuyos integrantes serán seleccionados por los presidentes legislativos y el gobernador.

“Nosotros entendemos que no tenemos que meternos en un asunto que es puramente administrativo de empleados públicos… el Aeela no debe ser un botín político ni tampoco debe ser tratado como un partido político”, indicó el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, había recomendado en su turno inicial que la medida fuera llevada a votación en la sesión de hoy, lunes.

“Mi recomendación es que bajaran el proyecto hoy y los derrotáramos, que no dejáramos a los empleados de Puerto Rico en suspenso, que lo derrotáramos con una votación unánime para que quede bien claro que la forma en que se disponen los fondos públicos de Aeela no es competencia del gobierno de Puerto Rico,es de sus socios”, dijo el portavoz popular.

Sostuvo que cualquier intención de cambiar la forma en que se escogen los directivos de la Asociación de Empleados del ELA -como propone la medida en discusión- “es para saquear los fondos”.