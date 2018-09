El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan conmemoró hoy el aniversario del azote del huracán María con un “mapa histórico” de lo que meteorológicamente sucedió el pasado 20 de septiembre de 2017.

Today marks the one year anniversary of Hurricane Maria striking the local area. We have created a story map about Maria. Hoy se reflexiona sobre el primer aniversario del paso de Maria sobre el area local. Creamos un repaso detallado. #prwx #usviwx https://t.co/4yLMDoS01o pic.twitter.com/Moj55RA0gX