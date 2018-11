El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, lamentó que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no asignara $1.5 millones para contratar, de manera permanente, a 45 de los 50 bomberos cuyos salarios cubrió hasta hoy, 31 de octubre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) mediante una propuesta aprobada en el 2015.

Tirado indicó en entrevista con endi.com que en una reunión reciente que sostuvo con el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, el funcionario le indicó que identificaron $1.5 millones para retener, por un año fiscal, a los bomberos transitorios. Rosselló Nevares anunció hoy que designaron cerca de $173,000 para extender el contrato federal hasta el 15 de diciembre.

"Me indicó (Maldonado Gautier) que esos $1.5 millones es lo que necesitarían para retener a los compañeros por un año. Pero hoy la Junta (de Supervisión Fiscal) dice que no ha recibido una petición a tales efectos del gobierno. Ahora el gobernador dice que encontró $173,000 para que se queden hasta el 15 de diciembre. No sabemos quién está diciendo la verdad y no sabemos hacia dónde vamos. Este anuncio en nada resuelve la situación permanente que tienen los compañeros y que tiene la zona metropolitana para hacerle frente a la labor de rescate y extinción y prevención de incendios", indicó Tirado.

El líder sindical le solicitó nuevamente a Rosselló Nevares que identifique los fondos necesarios para retener permanentemente a los bomberos, al tiempo que indicó que sostendrán una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 2 de noviembre, desde las 11:00 a.m. donde "indagarán sobre la documentación que, supuestamente, entregó el gobierno para solicitar los fondos correspondientes".

La agencia federal contrató originalmente a 50 efectivos mediante una propuesta SAFER (contrataciones para la respuesta adecuada de departamentos de bomberos y emergencias) que fue aprobada en el 2015. El personal entró en funciones en septiembre de 2016 por un periodo de dos años, y FEMA extendió el contrato en una ocasión, hasta hoy, miércoles, 31 de octubre.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, explicó a los medios a su salida de La Fortaleza luego de una reunión que FEMA les permitió "reprogramar el dinero que estaba en esa cuenta (de los fondos de la propuesta SAFER) para extender el contrato hasta el 15 de diciembre. El Departamento de Hacienda ha tomado ya la determinación de que esa extensión se va a dar y ha movido el dinero para que la nómina se mantenga hasta el 15 de diciembre".

Pesquera, no obstante, reiteró que una extensión no es la solución fija que busca.

"Nosotros queremos una solución permanente, y eso es que nos den el dinero para nosotros poder contratar a estos empleados de manera permanente. Ese era el objetivo en el 2015 cuando se hizo la petición (propuesta SAFER). Se da la subvención, pero con el entendimiento de que la agencia los va a retener permanentemente una vez se acaben los dos años. Ese era el compromiso, pero en aquel momento no había una JSF; en este momento, la Junta no ha aprobado, pese a que se ha sometido la documentación, la permanencia de estos bomberos", añadió Pesquera.