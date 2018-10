Barranquilla - La idea se plasmó en papel en Lisboa, Portugal, hace 16 años. Los cimientos se fueron construyendo poco a poco en Puerto Rico, entre Cupey, Carolina y Gurabo, y finalmente se materializó la semana pasada, cuando el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) plantó bandera por primera vez fuera de territorio estadounidense, al abrir su primera oficina comercial en Colombia.

A partir de enero del año que viene, nueve programas académicos -dos bachilleratos y siete maestrías- estarán disponibles para los colombianos, quienes no tendrán que salir de su país para estudiar en la institución puertorriqueña, señaló el presidente del SUAGM, José F. Méndez Méndez. Los cursos serán completamente en línea y todos cuentan con el respaldo de las acreditaciones que poseen las instituciones del SUAGM, destacó Méndez Méndez.

“Llevamos muchos años de relación con Colombia, de relación académica, relación en el deporte”, sostuvo el líder universitario. “Así como, durante mucho tiempo, los jóvenes colombianos han ido a Puerto Rico a completar sus estudios con nosotros, queremos darles la oportunidad a jóvenes y a profesionales para que puedan estudiar con nosotros desde su país”, añadió.

La vicepresidenta de Mercadeo y Asuntos Estudiantiles, Mayra Cruz, detalló que estiman recibir unos 200 estudiantes en SUAGM Colombia para julio próximo.

La propuesta de internacionalización de la universidad puertorriqueña se enfoca en “transformar ciudadanos globales”, expresó el vicepresidente de Asuntos Internacionales, Rafael Nadal Bosch. Aunque el plan de establecerse en América Latina se puso en marcha en febrero, el sistema universitario ya tiene amplia experiencia ajustándose a las necesidades del estudiantado que no es puertorriqueño, explicó Nadal Bosch.

En la isla, el SUAGM tiene aproximadamente 100 estudiantes internacionales en sus tres instituciones: la Universidad Metropolitana (UMET), la Universidad del Turabo y la Universidad del Este (UNE).

“Estamos comprometidos con la internacionalización y era tiempo de ir más allá del clásico acuerdo entre instituciones para atraer estudiantes o profesores internacionales. Además, la situación en Puerto Rico, con los cambios demográficos, nos presenta unas áreas de oportunidad y el paso natural era mirar hacia la región de América Latina”, indicó el vicepresidente.

Los planes de internacionalización del SUAGM quedaron plasmados, por primera vez, en lo que llaman la Declaración de Portugal, que fue firmada, en octubre de 2002, en medio de la reunión anual de la Junta de Directores de la institución. Desde entonces, se crearon oficinas en cada universidad enfocadas en promover a la institución fuera de la isla.

La oficina comercial, ubicada en el Centro Empresarial Movich Buró 51, en el sector Buenavista al norte de Barranquilla, es el primer paso de la incursión física del SUAGM en Colombia. El plan es llegar a otras ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali, a través de agentes que orientarán a potenciales estudiantes, explicó el director ejecutivo de la oficina del SUAGM Colombia, Andrés Vásquez Plazas.

Y en un plazo de 18 a 24 meses, la meta es abrir un recinto en suelo barranquillero, señaló Méndez Méndez.

El Nuevo Día estuvo en la inauguración de las instalaciones a invitación del SUAGM.

“Hay muchas necesidades y oportunidades aquí (en Colombia), el país quiere desarrollarse. Es un país inmenso y se está transformando. Al gobierno le tomó mucho tiempo construir un país seguro, y ahora se enfoca en otras cosas, como la educación”, expresó Nadal Bosch.

Una oferta diferente

El SUAGM es la segunda institución universitaria puertorriqueña que se establece en América Latina. La Universidad Interamericana llegó el año pasado a Panamá, y luego se estableció en Chile y República Dominicana, donde tienen unos 1,400 estudiantes que aspiran a completar diplomados, bachilleratos y maestrías.

Vásquez Plazas detalló que se realizó un estudio del estado de la educación superior en Colombia y la demanda de los servicios antes de tomar la decisión final sobre el establecimiento de la oficina.

Para el 2017, en Colombia había cuatro millones de jóvenes entre los 17 y los 21 años. De estos, solo el 53% logra tener acceso a la educación superior, precisó Vásquez Plazas.

Asimismo, solo el 5% de los colombianos domina el inglés como segundo idioma.

“Tienes un país con unas 300 universidades, pero muchas son de terrible calidad. Quizá unas 50 universidades son buenas. Así que tienes mucha oferta académica que no es de muy buena calidad, tienes un nivel bajo de dominio del inglés, en un país que está apostando al desarrollo y que está teniendo un ‘boom’ empresarial en muchas áreas”, resumió Vásquez Plazas.

Ante este escenario, Méndez Méndez indicó que evaluaron cuáles de los más de 300 ofrecimientos del sistema universitario servirían mejor a las necesidades del pueblo colombiano. Los primeros nueve programas que estrenarán en enero están enfocados en negocios, la enseñanza del inglés y el ambiente, ya que consideraron que se alinean con los proyectos económicos que se impulsan desde el gobierno y el sector privado colombiano, señaló el presidente del SUAGM.

“Estamos ofreciendo algo que no existe en Colombia. Casi la mitad de las personas que quieren estudiar se quedan fuera de las instituciones que hay (en el país)”, sostuvo Nadal Bosch.

Como universidades autorizadas para operar en Puerto Rico, las unidades del SUAGM están acreditadas por la Middle States Commission on Higher Education. Asimismo, los programas de maestrías en Administración de Empresas salen de la Escuela de Negocios del Turabo, que está acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Vásquez Plazas señaló que estas acreditaciones son atractivas para los alumnos colombianos.

De esto da fe la campeona olímpica en salto triple Caterine Ibargüen, quien estudió un bachillerato en Enfermería y una maestría en Administración de Servicios Recreativos y Deportivos en la UMET. La colombiana, quien es candidata este año a mejor atleta de la Federación Internacional de Atletismo, participó de la inauguración, y elogió la llegada del SUAGM a su patria.

“La educación puede ser el gran producto internacional de Puerto Rico, ayudar con la educación al desarrollo de otros países. Es increíble que la oportunidad para estudiar que yo tuve que buscar fuera de mi país, ahora mi gente la pueda tener aquí mismo”, dijo.

En la nueva oficina, no se ofrecerán clases, pero el personal que ahí labora estará disponible para orientar a los ciudadanos interesados sobre la oferta académica, los requisitos para estudiar y podrán aclarar las dudas que surjan sobre cómo operan los programas en línea. Además, la oficina colombiana tiene conexión directa con las oficinas en Puerto Rico, para facilitar la comunicación con los estudiantes en América del Sur.

Aunque recién fue inaugurada, desde el mes pasado se han atendido a jóvenes que se enteraron de su apertura a través de las redes sociales o de exalumnos, relató Karla Pérez, una de las promotoras colombianas.

“A los jóvenes colombianos les gusta mucho hacer sus carreras en el exterior. El que estemos ofreciendo pregrados (bachilleratos) y maestrías en Español, de una institución en Puerto Rico, es una gran oportunidad y hemos visto mucha aceptación”, señaló Pérez.