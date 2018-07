El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió hoy una advertencia de inundaciones para nueve municipios, específicamente en elnoreste de la isla.

La advertencia para los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Río Grande, Naguabo, Canóvanas, Juncos, Las Piedras y Ceiba estará en efecto hasta la 1:30 p.m.

El SNM advirtió de posibles deslizamientos de tierra cerca de terreno empinado y crecidas de riachuelos, por lo que solicitó precaución a los ciudadanos que transiten las vías públicas.

Desde esta mañana, el SNM se encuentra vigilando una zona de humedad que provocará aguaceros de moderados a fuertes en la zona este de la isla – incluyendo Vieques y Culebra.

Más entrada la tarde, los efectos locales y el calor diurno facilitarán el desarrollo de aguaceros en la región noroeste de Puerto Rico, indicó el meteorólogo del SNM Emanuel Rodríguez.

A large area of showers moving over Culebra, Vieques and portions of Eastern PR through 9 AM.

Un área amplia de aguaceros se mueve sobre Culebra, Vieques y sectores del este de PR hasta las 9 AM.#prwx pic.twitter.com/0l8ojHDQcI