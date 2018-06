El ServicioNacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió una advertencia de inundaciones urbanas para 10 municipios por la fuerte actividad de lluvia.

La advertencia está en efecto para los pueblos de Lares, Camuy, San Sebastián, Arecibo, Hatillo, Utuado, Isabela, Moca, Quebradillas y Aguadilla hasta las 4:45 p.m.

El SNM alertó de posibles crecidas de riachuelos, así como deslizamientos de tierra cerca de terreno empinado debido a actividad de tronadas producto de una onda tropical que se juntó con una vaguada en los niveles altos de la atmósfera.

Además, se espera actividad de lluvia para la mitad este de la isla en horas de la noche.

"(Pedimos) a la ciudadanía que esté pendiente a los boletines y a ejercer precaución en las vías públicas y áreas donde esté lloviendo fuerte", exhortó el meteorólogo David Sánchez.

Más temprano, el SNM pronosticó que aguaceros torrenciales por una onda tropical afectarían, hoy, martes, a diversas regiones de Puerto Rico. Esto podría ocasionar tronadas, inundaciones y deslizamientos en áreas montañosas.

"Se espera la llegada de humedad para el mediodía. Poco a poco entrará el fenómeno sobre el este y el sureste del país. Por ejemplo: Juncos, Arroyo, Patillas, entre otros pueblos del área. Ya Vieques y Culebra -a las 9:15 a.m.- están con lluvias", dijo el meteorólogo del SNM, Carlos Anselmi, a endi.com.

Según transcurra el día, la Cordillera Central y el norte también verán los efectos del sistema.

"Una masa de aire seca vendrá el jueves, entrada la noche", agregó el experto.

En el mar, por su parte, habrá un riesgo moderado de corrientes marinas para el sureste del país. Mientras, el resto de las costas tendrán condiciones favorables. El oleaje alcanzará desde los 2 hasta los 4 pies para el Caribe y el Atlántico.

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) catalogó, de acuerdo con la escala de AQI de 0 a 50, de satisfactoria la calidad del aire para la isla, pues la contaminación es poca. Grupos sensitivos y personas con problemas respiratorios podrían verse afectados.

Low rip current risk across the islands except the southeastern coast of PR.

Riesgo bajo de corrientes marinas a través de la islas excepto por la costa sureste de PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/t8T325DvMq