Las lluvias generadas por la influencia de una onda tropical y una vaguada que se encuentran al norte de la región persistirán hoy sobre todo Puerto Rico, informó el oficial de ciencias y operaciones del Servicio Nacional de Meteorología(SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez.

El panorama es tal que el Pronóstico de Zonas de la agencia federal expone que la probabilidad de aguaceros es de un 100%.

De hecho, las lluvias reportadas esta mañana provocaron que el SNM emitiera una advertencia de inundaciones para Cataño, Dorado, Vega Alta y Toa Baja hasta las 3:45 p.m.

También hay advertencia de inundaciones para Coamo, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Ponce, Villalba y Yauco hasta las 2:00 p.m., así como para Aibonito, Arroyo, Caguas, Cayey, Cidra, Guayama, Patillas, Salinas y Santa Isabel hasta las 2:15 p.m.

Del mismo modo, está activa una advertencia de inundaciones para los pueblos de Trujillo Alto, San Juan, Loíza, Carolina, Guaynabo y Bayamon, así como Villalba, Guayanilla, Coamo, Ponce, Juana Diaz, Yauco y Peñuelas hasta las 2:45 p.m.

En los informes se recomendó a no transitar por zonas inundadas, ya que representan un peligro para la vida.

Por otro lado, para el oeste aún no se han emitido advertencias. Sin embargo, el teniente Gualberto Cruz Avilés, subdirector de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, exhortó a los conductores a tomar precaución al transitar por las vías de los pueblos de Mayagüez, Hormigueros y Añasco.

"En estos pueblos mencionados hay muchos sectores que se inundan cada vez que llueve copiosamente. Algunas de estas son el área del litoral, la carretera PR-64, la carretera PR-102, Mayagüez Terrace, la carretera PR-114 hacia Hormigueros, la calle Nenadich y la calle Ramón Emeterio Betances, conocida como la calle Post, entre otras que son susceptibles a inundaciones", advirtió en un parte de prensa.

Según el pronóstico del SNM, se espera que para hoy llueva entre una a dos pulgadas de lluvia.

Al mediodía, los aguaceros más fuertes se habían registrado en la zona de Ponce. La acumulación allí ya había alcanzado las dos pulgadas.

Activo día de lluvias

Según precisó Rodríguez, “debemos ver otro día activo, con aguaceros y tronadas afectando a la mayor parte de la isla. En toda la isla, en algún momento, va a haber lluvia, pero las acumulaciones mayores deben ocurrir en la mitad este de Puerto Rico”.

El meteorólogo explicó que para esta mitad este, la cual ubican con una línea imaginaria entre Arecibo y Ponce, habría aguaceros intermitentes durante todo el día. Para el oeste, entretanto, los aguaceros se producirían desde media mañana hacia la tarde.

Debido a que los suelosestán saturados, el SNM prevé inundaciones y deslizamientos.

“Ayer llovió prácticamente (en) toda la isla. No tenemos que hablar de muchas acumulaciones para que se formen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos”, sostuvo Rodríguez.

Especificó que esos aguaceros de ayer ocasionaron entre una a dos pulgadas de lluvia en la mitad este de Puerto Rico. Comentó que la acumulación no fue mucha, porque se registraron vientos de 20 millas por hora.

Sin embargo, el meteorólogo auguró que para hoy se registrarán más acumulaciones de lluvia, ya que el viento disminuyó entre 10 a 15 millas por hora.

Thursday Afternoon: A tropical wave will bring periods of showers and thunderstorms for the area.

Jueves en la tarde: Onda tropical traerá periodos de aguaceros y tronadas sobre el área.#prwx #usviwx pic.twitter.com/1cQ5Hew56q