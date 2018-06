El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de San Juan y Guaynabo.

El mismo está en efecto hasta las 4:30 p.m.

“Evite caminar o conducir por zonas de pobre drenaje”, lee su boletín de seguridad.

De igual manera, una advertencia de inundaciones reprentinas, crecida de riachuelos y deslizamiento de terreno están en efecto hasta las 4:00 p.m. para los pueblos de Trujillo Alto, Bayamón, Las Marías, Añasco, Cabo Rojo, Maricao, Mayagüez, Rincón, San Germán, Hormigueros y Aguada.

El SNM pronosticó la continuidad del patrón de aguaceros que hemos estado experimentando en los pasados días.

“Tendremos aguaceros afectando sectores del este y metropolitano en horas de la mañana y en horas de la tarde el desarrollo de aguaceros y tronadas en el interior y oeste de Puerto Rico”, afirmó el meteorólogo Ian Colón.

Forecast for Thursday morning: Isolated showers are possible mainly over eastern half of PR, USVI and local waters. Pronóstico para jueves en la mañana: Aguaceros aislados son posibles mayormente sobre la mitad este de PR, Islas Vírgenes americanas y aguas locales. #prwx #usviwx pic.twitter.com/jVM2Xt9QWQ