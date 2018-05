El Servicio Nacional de Meteorología emitió esta tarde una advertencia de inundaciones municipios del área metropolitana por las fuertes lluvias que afectan la zona.

La advertencia para los municipios de Trujillo Alto, San Juan, Carolina, Guaynabo, Dorado, Bayamón, Toa Baja y Cataño se extiende hasta las 4:15 p.m.

Showers will continue to develop across the interior and move toward western portions of PR. Aguaceros continuarán desarrollándose a través del interior y se moverán hacia sectores del oeste de PR. #prwx pic.twitter.com/LHgwWUm4nR