El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para nueve municipios del noroeste de la isla.

Los pueblos que podrían verse afectados por las lluvias son: Las Marías, Añasco, Lares, Maricao, Mayagüez, Rincón, San Sebastián, Aguada y Moca.

“Esperamos aguaceros y tronadas que se desarrollen mayormente para el noroeste e interior del país. Otra línea de aguaceros y tronadas podría estar afectando algunos sectores del área metro y este de la isla”, explicó el meteorólogo Emanuel Rodríguez.

La advertencia está vigente hasta las 4:15 p.m. Sin embargo, el SNM no descarta que tenga que emitir alguna adicional a medida que avance la tarde.

“Al momento, la lluvia más fuerte se concentra en esos sectores”, dijo Rodríguez.

Según la advertencia, hay una amenaza de lluvias moderadas a fuertes, inundaciones urbanas y de riachuelos, aumentos súbitos a lo largo de los ríos, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra cerca de terreno empinado e impacto de rayos.

Durante la noche, a medida que se acerquen los remanentes de la depresión tropical 11, los aguaceros y tronadas aumentarán paulatinamente a través del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“La lluvia que estamos recibiendo y la que estaremos recibiendo durante el día de mañana está asociada a una onda tropical que en algún momento fue la depresión tropical número 11”, detalló el experto.

Lunes en la noche: Aguaceros y tronadas son posibles, mayormente a través de sectores del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. #prwx #usviwx pic.twitter.com/wCTowd5vE3